В Никополе в результате атаки дрона погибли две женщины

В Никополе в результате российской атаки с использованием дронов погибли две женщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Последствия удара по городу

По его словам, враг атаковал город FPV-дроном. В результате удара повреждены пятиэтажные дома, частный дом и автомобили.

"Два человека погибли. Враг атаковал Никополь с помощью FPV-дрона. Повреждены пятиэтажки, частный дом, автомобили", - отметил он.

Глава области уточнил, что 77-летняя женщина погибла на месте. Еще одну пострадавшую, 83 лет, госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, однако врачам не удалось ее спасти.

Ранее вечером 20 апреля российские войска нанесли удар боевым дроном по Основянскому району Харькова. В результате атаки пострадали шесть человек.

