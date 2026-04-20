Новини Атаки безпілотників на Дніпропетровщину
У Нікополі через атаку дрона загинули дві жінки

Двоє людей загинули від атаки дрона на Нікополь

У Нікополі внаслідок російської дронової атаки загинули дві жінки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Наслідки удару по місту

За його словами, ворог атакував місто FPV-дроном. Унаслідок удару пошкоджені п’ятиповерхові будинки, приватний будинок та автомобілі.

"Двоє людей загинули. Ворог атакував FPV-дроном Нікополь. Пошкоджені п’ятиповерхівки, приватний будинок, автівки", – зазначив він.

Очільник області уточнив, що 77-річна жінка загинула на місці. Ще одну постраждалу, 83 років, госпіталізували у вкрай важкому стані, однак лікарям не вдалося її врятувати.

  • Раніше увечері 20 квітня російській війська ударили бойовим дроном по Основ'янському району Харкова. У результаті атаки шестеро людей постраждало.

обстріл (33600) атака (1365) Нікополь (1532) дрони (7889) Дніпропетровська область (4908) Нікопольський район (724) Ганжа Олександр (3)
