У Нікополі через атаку дрона загинули дві жінки

У Нікополі внаслідок російської дронової атаки загинули дві жінки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Наслідки удару по місту

За його словами, ворог атакував місто FPV-дроном. Унаслідок удару пошкоджені п’ятиповерхові будинки, приватний будинок та автомобілі.

"Двоє людей загинули. Ворог атакував FPV-дроном Нікополь. Пошкоджені п’ятиповерхівки, приватний будинок, автівки", – зазначив він.

Очільник області уточнив, що 77-річна жінка загинула на місці. Ще одну постраждалу, 83 років, госпіталізували у вкрай важкому стані, однак лікарям не вдалося її врятувати.

Раніше увечері 20 квітня російській війська ударили бойовим дроном по Основ'янському району Харкова. У результаті атаки шестеро людей постраждало.

