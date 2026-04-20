Поздно ночью россияне атаковали Харьков: трое пострадавших

Поздно ночью 20 апреля россияне атаковали Харьков, в результате чего пострадали люди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил харьковский городской голова Игорь Терехов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам мэра, известно, как минимум, о трех пострадавших в результате обстрела.

Также в результате атаки повреждены несколько частных домов. В них выбиты окна и повреждены крыши.

Информация о последствиях уточняется.

Вечером 20 апреля российские войска нанесли удар боевым дроном по Основянскому району Харькова. Шесть человек получили ранения.

