Поздно ночью россияне атаковали Харьков: трое пострадавших
Поздно ночью 20 апреля россияне атаковали Харьков, в результате чего пострадали люди.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил харьковский городской голова Игорь Терехов.
По словам мэра, известно, как минимум, о трех пострадавших в результате обстрела.
Также в результате атаки повреждены несколько частных домов. В них выбиты окна и повреждены крыши.
Информация о последствиях уточняется.
Вечером 20 апреля российские войска нанесли удар боевым дроном по Основянскому району Харькова. Шесть человек получили ранения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль