Рашисты массированно атаковали Сумы: среди пострадавших ребенок
В ночь на 21 апреля россияне нанесли массированный удар по Сумам. Российские беспилотники поразили жилой район.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель аппарата Сумской ОГА Игорь Кальченко.
В результате массированного вражеского удара БПЛА повреждены многоэтажки, объекты инфраструктуры и гражданские автомобили в Заречном районе Сум
Еще один БПЛА попал на территорию лечебного учреждения.
"Предварительно травмированы 4 человека, среди которых - ребенок 17 лет: она и двое мужчин госпитализированы. Еще одному оказана помощь на месте", - заявил начальник Сумской ОГА Сергей Кривошеенко.
