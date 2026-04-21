Рашисты массированно атаковали Сумы: среди пострадавших ребенок

В ночь на 21 апреля россияне нанесли массированный удар по Сумам. Российские беспилотники поразили жилой район.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель аппарата Сумской ОГА Игорь Кальченко.

В результате массированного вражеского удара БПЛА повреждены многоэтажки, объекты инфраструктуры и гражданские автомобили в Заречном районе Сум

Еще один БПЛА попал на территорию лечебного учреждения.

"Предварительно травмированы 4 человека, среди которых - ребенок 17 лет: она и двое мужчин госпитализированы. Еще одному оказана помощь на месте", - заявил начальник Сумской ОГА Сергей Кривошеенко.

