Оккупанты массированно атаковали Глухов: двое пострадавших, возник крупный пожар

Российские войска нанесли массированный удар по Глухову в Сумской области, в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава МВД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Российские войска массированно атаковали Глухов, пострадали два человека

В частном секторе возник крупный пожар – загорелись жилые дома и хозяйственные постройки.

Как отмечается, из-за риска повторных обстрелов спасатели неоднократно были вынуждены прерывать работы и укрываться в укрытиях.

Несмотря на опасность, пожар удалось полностью ликвидировать.

