Враг нанес удар по машине скорой помощи на Сумщине во время "перемирия": ранены трое медиков. ФОТО
Этой ночью, во время действия режима прекращения огня, враг вероломно атаковал медицинский автомобиль в Сумской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Где это произошло?
Как отмечается, российский беспилотник попал в транспорт в Глуховской громаде.
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Есть пострадавшие
Пострадали трое медиков. Им оперативно оказали помощь. Угрозы жизни нет.
Враг цинично продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру. Будьте максимально осторожны.
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Ранее сообщалось, что россияне убили эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского во время "перемирия".
Что предшествовало
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к прекращению огня на Пасхальные праздники.
- В свою очередь в Кремле заявили, что не увидели четкой инициативы в словах президента Украины Владимира Зеленского относительно "пасхального перемирия".
- Российский диктатор Владимир Путин согласился на пасхальное перемирие. Оно будет действовать с вечера 11 апреля до конца суток 12 апреля.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина неоднократно заявляла о готовности к зеркальным шагам в вопросе прекращения огня. По его словам, Киев ранее предлагал перемирие на время пасхальных праздников.
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