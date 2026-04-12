РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8963 посетителя онлайн
Новости Фото атака дрона по Сумщине Обстрелы Сумщины
1 599 0

Враг нанес удар по машине скорой помощи на Сумщине во время "перемирия": ранены трое медиков. ФОТО

Этой ночью, во время действия режима прекращения огня, враг вероломно атаковал медицинский автомобиль в Сумской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Где это произошло?

Как отмечается, российский беспилотник попал в транспорт в Глуховской громаде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки в Сумской области: враг атаковал 25 населенных пунктов, трое человек получили травмы. ФОТОрепортаж

удар по машине скорой помощи в Сумской области

Есть пострадавшие

Пострадали трое медиков. Им оперативно оказали помощь. Угрозы жизни нет.

Враг цинично продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру. Будьте максимально осторожны.

Читайте: Почти 90 обстрелов за сутки зафиксировано в Сумской области: двое людей погибли и пятеро ранены

Ранее сообщалось, что россияне убили эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского во время "перемирия".

Что предшествовало

Автор: 

обстрел (33805) Сумская область (4352) скорая (372) Глухов (50) Шосткинский район (174)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 