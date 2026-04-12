Враг нанес удар по машине скорой помощи на Сумщине во время "перемирия": ранены трое медиков. ФОТО

Этой ночью, во время действия режима прекращения огня, враг вероломно атаковал медицинский автомобиль в Сумской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Где это произошло?

Как отмечается, российский беспилотник попал в транспорт в Глуховской громаде.

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Есть пострадавшие

Пострадали трое медиков. Им оперативно оказали помощь. Угрозы жизни нет.

Враг цинично продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру. Будьте максимально осторожны.

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Ранее сообщалось, что россияне убили эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского во время "перемирия".

Что предшествовало