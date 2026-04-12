Ворог ударив по швидкій на Сумщині під час "перемир’я": поранено трьох медиків. ФОТО
Цієї ночі під час дії режиму припинення вогню ворог підступно атакував медичний автомобіль на Сумщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Де це відбулося?
Як зазначається, російський безпілотник влучив у транспорт у Глухівській громаді.
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Є постраждалі
Постраждали троє медиків. Їм оперативно надали допомогу. Загрози життю немає.
Ворог цинічно продовжує атакувати цивільну інфраструктуру. Будьте максимально обережні.
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Раніше повідомлялося, що росіяни вбили евакуаційну групу поблизу Гуляйпільського під час "перемир’я".
Що передувало
- Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до припинення вогню на Великодні свята.
- Своєю чергою у Кремлі заявили, що не побачили чіткої ініціативи у словах президента України Володимира Зеленського щодо "великоднього перемир'я".
- Російський диктатор Володимир Путін погодився на Великоднє перемирʼя. Воно діятиме з вечора 11 квітня до кінця доби 12 квітня.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна неодноразово заявляла про готовність до дзеркальних кроків у питанні припинення вогню. За його словами, Київ раніше пропонував перемир’я на час Великодніх свят.
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