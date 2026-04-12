Ворог ударив по швидкій на Сумщині під час "перемир’я": поранено трьох медиків. ФОТО

Цієї ночі під час дії режиму припинення вогню ворог підступно атакував медичний автомобіль на Сумщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Де це відбулося?

Як зазначається, російський безпілотник влучив у транспорт у Глухівській громаді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Сумщині: ворог атакував 25 населених пунктів, троє людей травмовані. ФОТОрепортаж

Є постраждалі

Постраждали троє медиків. Їм оперативно надали допомогу. Загрози життю немає.

Ворог цинічно продовжує атакувати цивільну інфраструктуру. Будьте максимально обережні.

Читайте: Майже 90 обстрілів за добу зафіксовано на Сумщині: двоє людей загинуло і п’ятеро поранені

Раніше повідомлялося, що росіяни вбили евакуаційну групу поблизу Гуляйпільського під час "перемир’я".

Що передувало