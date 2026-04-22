Масована атака РФ на Сумщину: 33 постраждалих, є руйнування. ФОТОрепортаж

33 людини постраждали минулої доби через масовану атаку по Сумщині, поліція документує наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, упродовж доби під ворожим вогнем перебували 29 населених пунктів області. Ворог застосовував КАБи, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.

  • У Сумській громаді внаслідок ударів БпЛА постраждали 30 людей, серед них 16 дітей. Пошкоджено 15 приватних і 14 багатоквартирних будинків, 8 нежитлових споруд та 36 автомобілів.
  • У Глухівській громаді поранено 19-річну дівчину та 52-річного чоловіка. Пошкоджено 24 приватні будинки та 2 автомобілі.
  • У Путивльській громаді травмовано 17-річну дівчину, пошкоджено автомобіль.

обстріл Сумщини
обстріл (33600) Сумська область (4663) Суми (1092) Сумський район (585)
Ворог застосовував КАБи, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети

Що це як не геноцид мирного населення??? Авіаційними бомбами та артилерією по містам і селам. Ну і, звісно, світова спільнота як завжди це проковтне...

P.S. До речі, а шо там бєлгарад? Спіт?
22.04.2026 07:50 Відповісти
бєлгарад може інколи і не спить, а ось курськ, чомусь завжди спить спокійно і його ніхто не чипає
22.04.2026 08:33 Відповісти
Курськ в 10 разів далі від кордону ніж Бєлгород ..
22.04.2026 09:32 Відповісти
не в десять, бо до Сум він ближче, аніж бєлгород, і далі від ЛБЗ, аніж новоросійськ, проте там спокійніше аніж в ленінбурзі останнім часом
22.04.2026 14:25 Відповісти
Звісно, по карті від Сум до Курська -135 км, від Сум до Бєлгорода - 131км , від кордону Курськ -97 км, Бєлгород -31 км.
22.04.2026 16:18 Відповісти
Світова спільнота не вкурсі, бо за всю війну зеленський не разу не виступив за'явою в ООН, за то колись виступив в ООН про друга свого шефіра в якого стриляли.Йому Україна не потрібна він тільки за друзів піклується.
22.04.2026 09:37 Відповісти
Спіт бєлгарад,спит брянск,курск і лідор спокійно собі спіт мля...😭
22.04.2026 07:56 Відповісти
Лідор не спить, переймається щоб нафта потекла "дружбою"..... якийсь сюр.
22.04.2026 09:33 Відповісти
Те що скажений Пуйло до сих пір живий - повністю на совісті Вови **********, який в живому Пуйлі кровно заінтересований, бо Пуйло допомагає Вові ********** вдержатися на посту президента і мародерити Україну і українців, як в останній раз. Україні потрібен президент, який зусиллями потужних українських спецслужб фізично знищить скаженого Пуйла і покладе кінець війні. Питання зміни президента в Україні - екзистенційне питання. Ніколи більше в Україні маланець не повинен стати президентом.
22.04.2026 08:25 Відповісти
 
 