2 544 9
Масована атака РФ на Сумщину: 33 постраждалих, є руйнування. ФОТОрепортаж
33 людини постраждали минулої доби через масовану атаку по Сумщині, поліція документує наслідки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, упродовж доби під ворожим вогнем перебували 29 населених пунктів області. Ворог застосовував КАБи, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.
- У Сумській громаді внаслідок ударів БпЛА постраждали 30 людей, серед них 16 дітей. Пошкоджено 15 приватних і 14 багатоквартирних будинків, 8 нежитлових споруд та 36 автомобілів.
- У Глухівській громаді поранено 19-річну дівчину та 52-річного чоловіка. Пошкоджено 24 приватні будинки та 2 автомобілі.
- У Путивльській громаді травмовано 17-річну дівчину, пошкоджено автомобіль.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що це як не геноцид мирного населення??? Авіаційними бомбами та артилерією по містам і селам. Ну і, звісно, світова спільнота як завжди це проковтне...
P.S. До речі, а шо там бєлгарад? Спіт?