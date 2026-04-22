РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14726 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
1 288 4

Массированная атака РФ на Сумщину: 33 пострадавших, есть разрушения. ФОТОрепортаж

За последние сутки в результате массированной атаки в Сумской области пострадали 33 человека, полиция фиксирует последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, в течение суток под вражеским огнем находились 29 населенных пунктов области. Враг применял КАБы, ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы.

Читайте также: Последствия вражеской атаки на Сумы: 15 пострадавших, в том числе - трое детей (обновлено). ФОТОрепортаж

  • В Сумской громаде в результате ударов БПЛА пострадали 30 человек, среди них - 16 детей. Повреждены 15 частных и 14 многоквартирных домов, 8 нежилых сооружений и 36 автомобилей.
  • В Глуховской громаде ранены 19-летняя девушка и 52-летний мужчина. Повреждены 24 частных дома и 2 автомобиля.
  • В Путивльской громаде получила травмы 17-летняя девушка, поврежден автомобиль.

обстрел Сумской области
Автор: 

обстрел (32230) Сумская область (4108) Сумы (1341) Сумский район (576)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ворог застосовував КАБи, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети

Що це як не геноцид мирного населення??? Авіаційними бомбами та артилерією по містам і селам. Ну і, звісно, світова спільнота як завжди це проковтне...

P.S. До речі, а шо там бєлгарад? Спіт?
показать весь комментарий
22.04.2026 07:50 Ответить
бєлгарад може інколи і не спить, а ось курськ, чомусь завжди спить спокійно і його ніхто не чипає
показать весь комментарий
22.04.2026 08:33 Ответить
Спіт бєлгарад,спит брянск,курск і лідор спокійно собі спіт мля...😭
показать весь комментарий
22.04.2026 07:56 Ответить
Те що скажений Пуйло до сих пір живий - повністю на совісті Вови **********, який в живому Пуйлі кровно заінтересований, бо Пуйло допомагає Вові ********** вдержатися на посту президента і мародерити Україну і українців, як в останній раз. Україні потрібен президент, який зусиллями потужних українських спецслужб фізично знищить скаженого Пуйла і покладе кінець війні. Питання зміни президента в Україні - екзистенційне питання. Ніколи більше в Україні маланець не повинен стати президентом.
показать весь комментарий
22.04.2026 08:25 Ответить
 
 