Массированная атака РФ на Сумщину: 33 пострадавших, есть разрушения. ФОТОрепортаж

За последние сутки в результате массированной атаки в Сумской области пострадали 33 человека, полиция фиксирует последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в течение суток под вражеским огнем находились 29 населенных пунктов области. Враг применял КАБы, ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы.

Читайте также: Последствия вражеской атаки на Сумы: 15 пострадавших, в том числе - трое детей (обновлено). ФОТОрепортаж

В Сумской громаде в результате ударов БПЛА пострадали 30 человек, среди них - 16 детей. Повреждены 15 частных и 14 многоквартирных домов, 8 нежилых сооружений и 36 автомобилей.

В Глуховской громаде ранены 19-летняя девушка и 52-летний мужчина. Повреждены 24 частных дома и 2 автомобиля.

В Путивльской громаде получила травмы 17-летняя девушка, поврежден автомобиль.


















