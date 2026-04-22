Массированная атака РФ на Сумщину: 33 пострадавших, есть разрушения. ФОТОрепортаж
За последние сутки в результате массированной атаки в Сумской области пострадали 33 человека, полиция фиксирует последствия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, в течение суток под вражеским огнем находились 29 населенных пунктов области. Враг применял КАБы, ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы.
- В Сумской громаде в результате ударов БПЛА пострадали 30 человек, среди них - 16 детей. Повреждены 15 частных и 14 многоквартирных домов, 8 нежилых сооружений и 36 автомобилей.
- В Глуховской громаде ранены 19-летняя девушка и 52-летний мужчина. Повреждены 24 частных дома и 2 автомобиля.
- В Путивльской громаде получила травмы 17-летняя девушка, поврежден автомобиль.
Що це як не геноцид мирного населення??? Авіаційними бомбами та артилерією по містам і селам. Ну і, звісно, світова спільнота як завжди це проковтне...
P.S. До речі, а шо там бєлгарад? Спіт?