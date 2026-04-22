Новости Обстрелы Сумщины
Массированная атака РФ на Сумщину: число пострадавших возросло до 39 человек, из них 25 — дети

обстрел Сумской области

Увеличилось число пострадавших вследствие российского нападения на Сумщину.

Об этом сообщили в Сумском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Число пострадавших вследствие атаки в ночь на 21 апреля возросло до 39 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них:

Также сообщается, что 6 детей находятся на стационарном лечении.

Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что вследствие массированной атаки наСумщине пострадали 33 человека.

Це вже *******! 🤬
22.04.2026 19:32 Ответить
Для того, аби зрозуміти що діється, спитайте у ШІ, як голосувала Сумщина
на протязі яких 30-ти років.
22.04.2026 19:34 Ответить
Як ти , првокатор , пов'язуєш це зі вчорашнім нальотом на місто ?!
22.04.2026 19:38 Ответить
Таваріщь, я, по твоєму, самка провокатора. Кацапи не знають українських жіночих імен.
А спитати в ШІ про голосування слабо̀? ШІ - це машина, вона все скаже, як було. Не збреше...
22.04.2026 19:45 Ответить
Найболючіше,коли страждають діти...( Всім одужання та витримки!
22.04.2026 19:39 Ответить
Московитські тварі ніколи не були людьми і ніколи ними не стануть.
22.04.2026 20:05 Ответить
 
 