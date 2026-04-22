Массированная атака РФ на Сумщину: число пострадавших возросло до 39 человек, из них 25 — дети

Увеличилось число пострадавших вследствие российского нападения на Сумщину.

Об этом сообщили в Сумском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Число пострадавших вследствие атаки в ночь на 21 апреля возросло до 39 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них:

14 взрослых;

25 детей.

Также сообщается, что 6 детей находятся на стационарном лечении.

Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что вследствие массированной атаки наСумщине пострадали 33 человека.

