Массированная атака РФ на Сумщину: число пострадавших возросло до 39 человек, из них 25 — дети
Увеличилось число пострадавших вследствие российского нападения на Сумщину.
Об этом сообщили в Сумском городском совете, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Число пострадавших вследствие атаки в ночь на 21 апреля возросло до 39 человек", — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди них:
- 14 взрослых;
- 25 детей.
Также сообщается, что 6 детей находятся на стационарном лечении.
Что предшествовало
Напомним, ранее сообщалось, что вследствие массированной атаки наСумщине пострадали 33 человека.
