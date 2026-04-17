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Новости Видео Военные преступления россиян
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Оккупанты нанесли удар дроном по пассажирскому поезду в Херсоне и цинично похвастались кадрами атаки. ВИДЕО

Российская армия в очередной раз подтвердила свой статус террористической группировки, нанеся целенаправленный удар по гражданской инфраструктуре. На этот раз целью захватчиков стал пассажирский поезд в Херсоне. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупанты не только совершили очередное военное преступление, но и цинично выставили его на всеобщее обозрение. В сети появились кадры видеонаблюдения, которые публикуют сами российские ресурсы.

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Автор: 

армия РФ (23370) железная дорога (1487) Херсон (3391) военные преступления (1603) Херсонская область (5857) Херсонский район (961)
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Топ комментарии
+26
То вдарте по пасажирському потягу в Воронєжє. Можна не хвалитися.
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17.04.2026 09:34 Ответить
+18
Згорівший кацапський потяг.
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17.04.2026 10:01 Ответить
+11
Так, уявляєте? Орки перестануть це робити. По відношенню до них тільки такі методи ефективні.
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17.04.2026 10:00 Ответить

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