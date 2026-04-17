Оккупанты нанесли удар дроном по пассажирскому поезду в Херсоне и цинично похвастались кадрами атаки. ВИДЕО

Российская армия в очередной раз подтвердила свой статус террористической группировки, нанеся целенаправленный удар по гражданской инфраструктуре. На этот раз целью захватчиков стал пассажирский поезд в Херсоне. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупанты не только совершили очередное военное преступление, но и цинично выставили его на всеобщее обозрение. В сети появились кадры видеонаблюдения, которые публикуют сами российские ресурсы.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Читайте: Спецтрибунал по преступлениям РФ могут юридически оформить на заседании Совета Европы в мае, - Сибига