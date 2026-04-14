Россияне убили одного человека и ранили 11 в течение дня на Херсонщине
Сегодня, 14 апреля 2026 года, российские войска обстреляли территорию Херсонской области с помощью артиллерии и дронов, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, по данным прокуратуры, по состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, еще 11 – получили ранения.
Обстрелы Херсона
В Херсоне оккупанты применили FPV-дрон на одной из улиц – погибла женщина, а мужчина получил травмы. Еще один мужчина при аналогичных обстоятельствах получил ранения утром.
Днем военные армии РФ для атак использовали БПЛА. Один из них направили на больницу в областном центре, в результате чего ранены четыре сотрудника учреждения.
Удары по области
- Ночью от вражеской артиллерии в Камышанах пострадали две женщины.
- Днем россияне поразили беспилотниками дома в Надеевке и Белозерке – травмы получили двое жителей этих населенных пунктов.
- Также травмы средней тяжести получила женщина в Великоалександровке – пострадала от обломков ударного дрона.
Повреждения
Как отмечается, повреждения получили частные и многоквартирные дома, административные здания, больницы и учебные заведения, магазин, хозяйственные помещения, гаражи и автотранспорт.
