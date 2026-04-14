Россияне убили одного человека и ранили 11 в течение дня на Херсонщине

Сегодня, 14 апреля 2026 года, российские войска обстреляли территорию Херсонской области с помощью артиллерии и дронов, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Так, по данным прокуратуры, по состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, еще 11 – получили ранения.

Обстрелы Херсона

В Херсоне оккупанты применили FPV-дрон на одной из улиц – погибла женщина, а мужчина получил травмы. Еще один мужчина при аналогичных обстоятельствах получил ранения утром.

Днем военные армии РФ для атак использовали БПЛА. Один из них направили на больницу в областном центре, в результате чего ранены четыре сотрудника учреждения.

Удары по области

Ночью от вражеской артиллерии в Камышанах пострадали две женщины .

Днем россияне поразили беспилотниками дома в Надеевке и Белозерке – травмы получили двое жителей этих населенных пунктов.

Также травмы средней тяжести получила женщина в Великоалександровке – пострадала от обломков ударного дрона.

Повреждения

Как отмечается, повреждения получили частные и многоквартирные дома, административные здания, больницы и учебные заведения, магазин, хозяйственные помещения, гаражи и автотранспорт.

