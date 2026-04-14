Росіяни вбили одну людину й 11 поранили протягом дня на Херсонщині

Сьогодні, 14 квітня 2026 року, російські війська обстрілювали територію Херсонської області за допомогою артилерії та дронів, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, за даними прокуратури, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, ще 11 – дістали поранень.

Обстріли Херсону

У Херсоні окупанти застосували FPV-дрон на одній з вулиць - загинула жінка, а чоловік дістав травм. Ще один чоловік за аналогічних обставин дістав поранення вранці.

Вдень військові армії РФ для атак використовували БпЛА. Один з них спрямували по лікарні в обласному центрі, внаслідок чого поранено чотирьох співробітників закладу.

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Удари по області

Вночі від ворожої артилерії у Комишанах постраждало двоє жінок .

. Вдень росіяни влучили безпілотниками в будинки у Надіївці та Білозерці – травмувалося двоє жителів цих населених пунктів.

цих населених пунктів. Також травми середньої тяжкості дістала жінка у Великоолександрівці – постраждала від уламків ударного дрона.

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Пошкодження

Як зазначається, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, лікарні та заклади освіти, магазин, господарські приміщення, гаражі і автотранспорт.

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