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Росіяни вбили одну людину й 11 поранили протягом дня на Херсонщині

Обстріли Херсонщини

Сьогодні, 14 квітня 2026 року, російські війська обстрілювали територію Херсонської області за допомогою артилерії та дронів, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, за даними прокуратури, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, ще 11 – дістали поранень.

Обстріли Херсону

У Херсоні окупанти застосували FPV-дрон на одній з вулиць - загинула жінка, а чоловік дістав травм. Ще один чоловік за аналогічних обставин дістав поранення вранці.

Вдень військові армії РФ для атак використовували БпЛА. Один з них спрямували по лікарні в обласному центрі, внаслідок чого поранено чотирьох співробітників закладу.

Також дивіться: Росіяни вдарили по лікарні в Херсоні: постраждали четверо працівників. ФОТОрепортаж

Удари по області

  • Вночі від ворожої артилерії у Комишанах постраждало двоє жінок.
  • Вдень росіяни влучили безпілотниками в будинки у Надіївці та Білозерцітравмувалося двоє жителів цих населених пунктів.
  • Також травми середньої тяжкості дістала жінка у Великоолександрівці – постраждала від уламків ударного дрона.

Також читайте: Російський дрон атакував бригаду "екстренки" у Херсоні: двоє медиків у лікарні

Пошкодження

Як зазначається, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, лікарні та заклади освіти, магазин, господарські приміщення, гаражі і автотранспорт.

Дивіться: У Херсоні російський дрон влучив у легковий автомобіль: постраждали двоє людей. ФОТОрепортаж

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обстріл (35213) Херсон (3937) Херсонська область (6844) Херсонський район (974) Комишани (47)
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