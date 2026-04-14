Росіяни вбили одну людину й 11 поранили протягом дня на Херсонщині
Сьогодні, 14 квітня 2026 року, російські війська обстрілювали територію Херсонської області за допомогою артилерії та дронів, унаслідок чого є загибла та поранені.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, за даними прокуратури, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, ще 11 – дістали поранень.
Обстріли Херсону
У Херсоні окупанти застосували FPV-дрон на одній з вулиць - загинула жінка, а чоловік дістав травм. Ще один чоловік за аналогічних обставин дістав поранення вранці.
Вдень військові армії РФ для атак використовували БпЛА. Один з них спрямували по лікарні в обласному центрі, внаслідок чого поранено чотирьох співробітників закладу.
Удари по області
- Вночі від ворожої артилерії у Комишанах постраждало двоє жінок.
- Вдень росіяни влучили безпілотниками в будинки у Надіївці та Білозерці – травмувалося двоє жителів цих населених пунктів.
- Також травми середньої тяжкості дістала жінка у Великоолександрівці – постраждала від уламків ударного дрона.
Пошкодження
Як зазначається, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, лікарні та заклади освіти, магазин, господарські приміщення, гаражі і автотранспорт.
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