У Херсоні російський дрон влучив у легковий автомобіль: постраждали двоє людей. ФОТОрепортаж
13 квітня у Херсоні ворожий безпілотник влучив у легковий автомобіль. Внаслідок атаки постраждали двоє людей, також виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Сьогодні в одному з районів міста ворожий дрон влучив у легковий автомобіль, внаслідок чого виникла пожежа", - ідеться в повідомленні.
Рятувальники, працюючи під загрозою повторних ударів, змогли оперативно ліквідувати займання.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль