У Херсоні російський дрон влучив у легковий автомобіль: постраждали двоє людей. ФОТОрепортаж

13 квітня у Херсоні ворожий безпілотник влучив у легковий автомобіль. Внаслідок атаки постраждали двоє людей, також виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

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"Сьогодні в одному з районів міста ворожий дрон влучив у легковий автомобіль, внаслідок чого виникла пожежа", - ідеться в повідомленні.

Рятувальники, працюючи під загрозою повторних ударів, змогли оперативно ліквідувати займання.

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