Три людини загинули і 12 - поранені, зокрема дитина, внаслідок ворожих ударів по Херсонщині

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Чим били росіяни

Як зазначається, для атак по Херсонщині окупанти застосовували дрони, авіацію та артилерію.

Атаковані населені пункти

Так, минулої доби під ворожими обстрілами перебували Херсон, Берислав, Тараса Шевченка, Золота Балка, Федорівка, Урожайне, Дудчани, Чарівне, Томина Балка, Милове, Микільське, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Антонівка, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Іванівка, Інженерне, Кізомис, Львове, Михайлівка, Новоолександрівка, Новотягинка, Незламне, Одрадокам'янка, Республіканець, Садове, Токарівка, Тягинка, Хрещенівка, Приозерне, Зорівка, Придніпровське, Українка та Козацьке.

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Жертви обстрілів

Повідомляється, що через російську агресію 3 людини загинули, ще 12 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

Куди били росіяни

російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 16 приватних будинків.

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Також окупанти понівечили будівлю готелю, приміщення підприємств, автозаправну станцію, газогін, господарчу споруду, цивільні автівки, маршрутку та тролейбус.