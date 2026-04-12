Три человека погибли и 12 - ранены, в том числе - ребенок, в результате вражеских ударов по Херсонщине

За минувшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Чем били россияне

Как отмечается, для атак по Херсонской области оккупанты применяли дроны, авиацию и артиллерию.

Атакованные населенные пункты

Так, за минувшие сутки под вражескими обстрелами находились Херсон, Берислав, Тараса Шевченко, Золотая Балка, Федоровка, Урожайное, Дудчаны, Чаривное, Томина Балка, Милово, Никольское, Станислав, Александровка, Широкая Балка, Софиевка, Антоновка, Бургунка, Веселое, Гавриловка, Днепровское, Ивановка, Инженерное, Кизомыс, Львово, Михайловка, Новоалександровка, Новотягинка, Незламное, Отрадокаменка, Республиканец, Садовое, Токаревка, Тягинка, Крещеновка, Приозерное, Зоровка, Приднепровское, Украинка и Козацкое.

Жертвы обстрелов

Сообщается, что из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 12 получили ранения, из них - 1 ребенок.

Куда били россияне

Российские военные обстреливали критическую и социальную инфраструктуру; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повредили 8 многоэтажек и 16 частных домов.

Также оккупанты повредили здание отеля, помещения предприятий, автозаправочную станцию, газопровод, хозяйственную постройку, гражданские автомобили, маршрутку и троллейбус.