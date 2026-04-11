Россияне нанесли удар по многоэтажке в Херсоне: четверо раненых, в том числе подросток. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 11 апреля, около 14:30 российские войска нанесли удары по Корабельному району Херсона, вследствие чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Прямое попадание

Как отмечается, вследствие прямого попадания в многоэтажку существенно разрушена квартира на верхнем этаже. Также повреждены соседние дома.

Раненые

Сообщается, что ранения получили четверо человек, среди которых один ребенок. Сейчас они находятся в больнице и получают необходимую помощь.

Как рассказал начальник ГВА Ярослав Шанько, одна женщина находится в тяжелом состоянии.

14-летнего подростка доставили в больницу с контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговыми травмами. Его состояние средней тяжести.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что сегодня, 11 апреля, около 15:30 россияне атаковали с дрона троллейбус в Корабельном районе Херсона.