Россияне нанесли удар по многоэтажке в Херсоне: четверо раненых, в том числе подросток. ВИДЕО+ФОТО
Сегодня, 11 апреля, около 14:30 российские войска нанесли удары по Корабельному району Херсона, вследствие чего есть пострадавшие.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Прямое попадание
Как отмечается, вследствие прямого попадания в многоэтажку существенно разрушена квартира на верхнем этаже. Также повреждены соседние дома.
Раненые
Сообщается, что ранения получили четверо человек, среди которых один ребенок. Сейчас они находятся в больнице и получают необходимую помощь.
Как рассказал начальник ГВА Ярослав Шанько, одна женщина находится в тяжелом состоянии.
14-летнего подростка доставили в больницу с контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговыми травмами. Его состояние средней тяжести.
Последствия атаки
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что сегодня, 11 апреля, около 15:30 россияне атаковали с дрона троллейбус в Корабельном районе Херсона.
