В Херсоне российский дрон попал в легковой автомобиль: пострадали два человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

13 апреля в Херсоне вражеский беспилотник попал в легковой автомобиль. Вследствие атаки пострадали два человека, также возник пожар, который спасатели оперативно потушили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

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"Сегодня в одном из районов города вражеский дрон попал в легковой автомобиль, вследствие чего возник пожар", — говорится в сообщении.

Спасатели, работая под угрозой повторных ударов, смогли оперативно ликвидировать возгорание.

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