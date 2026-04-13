РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11233 посетителя онлайн
Новости Фото Атаки дронов в Херсоне Атака дронов на авто
915 0

В Херсоне российский дрон попал в легковой автомобиль: пострадали два человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

13 апреля в Херсоне вражеский беспилотник попал в легковой автомобиль. Вследствие атаки пострадали два человека, также возник пожар, который спасатели оперативно потушили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД. 

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Сегодня в одном из районов города вражеский дрон попал в легковой автомобиль, вследствие чего возник пожар", — говорится в сообщении.

Спасатели, работая под угрозой повторных ударов, смогли оперативно ликвидировать возгорание.

Читайте также: Три человека погибли и 12 получили ранения, в том числе ребенок, в результате вражеских ударов по Херсонской области

В Херсоне российский дрон попал в легковой автомобиль.
В Херсоне российский дрон попал в легковой автомобиль.
В Херсоне российский дрон попал в легковой автомобиль.

Автор: 

авто (4241) Херсон (3389) дроны (7631) Херсонская область (5847) Херсонский район (959)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 