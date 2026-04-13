В Херсоне российский дрон попал в легковой автомобиль: пострадали два человека. ФОТОРЕПОРТАЖ
13 апреля в Херсоне вражеский беспилотник попал в легковой автомобиль. Вследствие атаки пострадали два человека, также возник пожар, который спасатели оперативно потушили.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Сегодня в одном из районов города вражеский дрон попал в легковой автомобиль, вследствие чего возник пожар", — говорится в сообщении.
Спасатели, работая под угрозой повторных ударов, смогли оперативно ликвидировать возгорание.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль