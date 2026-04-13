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Російський дрон атакував бригаду "екстренки" у Херсоні: двоє медиків у лікарні
13 квітня російський безпілотник атакував бригаду екстреної медичної допомоги у Херсоні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Херсонська МВА.
Що сталося
"Близько години тому під час виїзду на виклик у Дніпровському районі була атакована російським дроном бригада "екстренки"", - ідеться в повідомленні.
- Пошкоджено автомобіль.
- Парамедик та медичний технік доправлені до лікарні. Попередньо в них контузії.
Раніше повідомлялося, що у Херсоні ворожий безпілотник влучив у легковий автомобіль. Внаслідок атаки постраждали двоє людей, також виникла пожежа.
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