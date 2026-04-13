Російський дрон атакував бригаду "екстренки" у Херсоні: двоє медиків у лікарні

13 квітня російський безпілотник атакував бригаду екстреної медичної допомоги у Херсоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Херсонська МВА.

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Що сталося

"Близько години тому під час виїзду на виклик у Дніпровському районі була атакована російським дроном бригада "екстренки"", - ідеться в повідомленні.

Пошкоджено автомобіль.

Парамедик та медичний технік доправлені до лікарні. Попередньо в них контузії.

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Раніше повідомлялося, що у Херсоні ворожий безпілотник влучив у легковий автомобіль. Внаслідок атаки постраждали двоє людей, також виникла пожежа.

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