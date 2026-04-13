Российский дрон атаковал бригаду скорой помощи в Херсоне: двое медиков в больнице

13 апреля российский беспилотник атаковал бригаду скорой медицинской помощи в Херсоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ГВА.

Что произошло

"Около часа назад во время выезда на вызов в Днепровском районе была атакована российским дроном бригада "скорой помощи", — говорится в сообщении.

Автомобиль поврежден.

Парамедик и медицинский техник доставлены в больницу. Предварительно у них контузии.

Ранее сообщалось, что в Херсоне вражеский беспилотник попал в легковой автомобиль. Вследствие атаки пострадали два человека, также возник пожар.

