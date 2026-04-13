199 0
Российский дрон атаковал бригаду скорой помощи в Херсоне: двое медиков в больнице
13 апреля российский беспилотник атаковал бригаду скорой медицинской помощи в Херсоне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ГВА.
Что произошло
"Около часа назад во время выезда на вызов в Днепровском районе была атакована российским дроном бригада "скорой помощи", — говорится в сообщении.
- Автомобиль поврежден.
- Парамедик и медицинский техник доставлены в больницу. Предварительно у них контузии.
Ранее сообщалось, что в Херсоне вражеский беспилотник попал в легковой автомобиль. Вследствие атаки пострадали два человека, также возник пожар.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль