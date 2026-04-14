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Росіяни вдарили по лікарні в Херсоні: постраждали четверо працівників. ФОТОрепортаж
Російські війська вдарили дроном "Молнія" по медзакладу в Центральному районі Херсона.
Про це повідомив глава ОВА Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Через атаку постраждали четверо працівників лікарні: 67-річний чоловік та жінки віком 42, 51 та 39 років. Попередньо, вони дістали вибухові травми", - йдеться в повідомленні.
Наразі потерпілі отримують необхідну медичну допомогу.
Що передувало?
- Нагадаємо, 13 квітня російські окупанти атакували бригаду екстреної медичної допомоги у Херсоні. Двоє медиків дістали поранення.
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