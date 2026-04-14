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Новини Обстріли Херсона
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Росіяни вдарили по лікарні в Херсоні: постраждали четверо працівників. ФОТОрепортаж

Російські війська вдарили дроном "Молнія" по медзакладу в Центральному районі Херсона.

Про це повідомив глава ОВА Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Через атаку постраждали четверо працівників лікарні: 67-річний чоловік та жінки віком 42, 51 та 39 років. Попередньо, вони дістали вибухові травми", - йдеться в повідомленні.

Наразі потерпілі отримують необхідну медичну допомогу.

РФ вдарила по лікарні у Херсоні: постраждали 4 працівників
РФ вдарила по лікарні у Херсоні: постраждали 4 працівників
РФ вдарила по лікарні у Херсоні: постраждали 4 працівників

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Що передувало?

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лікарня (1406) обстріл (35213) Херсон (3937) Херсонська область (6841) Херсонський район (973)
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