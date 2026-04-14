627 0
Россияне нанесли удар по больнице в Херсоне: пострадали четверо сотрудников. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска нанесли удар с помощью дрона "Молния" по медицинскому учреждению в Центральном районе Херсона.
Об этом сообщил глава ОВА Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В результате атаки пострадали четверо сотрудников больницы: 67-летний мужчина и женщины в возрасте 42, 51 и 39 лет. Предварительно, они получили взрывные травмы", - говорится в сообщении.
В настоящее время пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
Что предшествовало?
- Напомним, 13 апреля российские оккупанты атаковали бригаду скорой медицинской помощи в Херсоне. Двое медиков получили ранения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
