Россияне нанесли удар по больнице в Херсоне: пострадали четверо сотрудников. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска нанесли удар с помощью дрона "Молния" по медицинскому учреждению в Центральном районе Херсона.

Об этом сообщил глава ОВА Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"В результате атаки пострадали четверо сотрудников больницы: 67-летний мужчина и женщины в возрасте 42, 51 и 39 лет. Предварительно, они получили взрывные травмы", - говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.







Что предшествовало?

Напомним, 13 апреля российские оккупанты атаковали бригаду скорой медицинской помощи в Херсоне. Двое медиков получили ранения.

