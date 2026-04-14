Россияне нанесли удар по больнице в Херсоне: пострадали четверо сотрудников. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска нанесли удар с помощью дрона "Молния" по медицинскому учреждению в Центральном районе Херсона.

Об этом сообщил глава ОВА Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"В результате атаки пострадали четверо сотрудников больницы: 67-летний мужчина и женщины в возрасте 42, 51 и 39 лет. Предварительно, они получили взрывные травмы", - говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

РФ нанесла удар по больнице в Херсоне: пострадали 4 сотрудника
Читайте: Три человека погибли и 12 получили ранения, в том числе ребенок, в результате вражеских ударов по Херсонской области

Читайте: В Херсоне российский дрон попал в легковой автомобиль: пострадали два человека. ФОТОрепортаж

