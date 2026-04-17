УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11631 відвідувач онлайн
Новини Відео Воєнні злочини російських окупантів
7 409 32

Окупанти вдарили дроном по пасажирському потягу в Херсоні та цинічно похвалилися кадрами атаки. ВIДЕО

Російська армія вкотре підтвердила свій статус терористичного угруповання, завдавши цілеспрямованого удару по цивільній інфраструктурі. Цього разу ціллю загарбників став пасажирський потяг у Херсоні. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупанти не лише вчинили черговий воєнний злочин, а й цинічно виставили його на загальний огляд. У мережі з'явилися кадри об'єктивного контролю, які публікують самі російські ресурси.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Читайте: Спецтрибунал щодо злочинів РФ можуть юридично оформити на засіданні Ради Європи у травні, - Сибіга

Автор: 

армія рф (21591) залізниця (1763) Херсон (3940) воєнні злочини (2014) Херсонська область (6850) Херсонський район (975)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
То вдарте по пасажирському потягу в Воронєжє. Можна не хвалитися.
показати весь коментар
17.04.2026 09:34 Відповісти
+18
Згорівший кацапський потяг.
показати весь коментар
17.04.2026 10:01 Відповісти
+11
Так, уявляєте? Орки перестануть це робити. По відношенню до них тільки такі методи ефективні.
показати весь коментар
17.04.2026 10:00 Відповісти

Завантаження...

 
 