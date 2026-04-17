Окупанти вдарили дроном по пасажирському потягу в Херсоні та цинічно похвалилися кадрами атаки. ВIДЕО

Російська армія вкотре підтвердила свій статус терористичного угруповання, завдавши цілеспрямованого удару по цивільній інфраструктурі. Цього разу ціллю загарбників став пасажирський потяг у Херсоні. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупанти не лише вчинили черговий воєнний злочин, а й цинічно виставили його на загальний огляд. У мережі з'явилися кадри об'єктивного контролю, які публікують самі російські ресурси.

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