Окупанти вдарили дроном по пасажирському потягу в Херсоні та цинічно похвалилися кадрами атаки. ВIДЕО
Російська армія вкотре підтвердила свій статус терористичного угруповання, завдавши цілеспрямованого удару по цивільній інфраструктурі. Цього разу ціллю загарбників став пасажирський потяг у Херсоні. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Окупанти не лише вчинили черговий воєнний злочин, а й цинічно виставили його на загальний огляд. У мережі з'явилися кадри об'єктивного контролю, які публікують самі російські ресурси.
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