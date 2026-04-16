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Новини Відео Воєнні злочини російських окупантів
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Окупант штурхає ногою та добиває двома пострілами пораненого беззбройного українського воїна. ВIДЕО 18+

У мережі з'явилося чергове шокуюче підтвердження ігнорування Росією будь-яких норм міжнародного права та Женевських конвенцій. На відео зафіксовано навмисне вбивство беззбройного пораненого українського військовослужбовця. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Злочин було скоєно на Куп'янському напрямку. Вбивство українського бійця зафільмував сам окупант із 272-го мотострілецького полку ЗС РФ.

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"Черговий воєнний злочин: російська потвора б’є ногою та застрелює пораненого українського бійця. Куп'янський напрямок. Відео військовослужбовця 272-го мотострілецького полку ЗС РФ", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (21581) поранення (2867) вбивство (3324) воєнні злочини (2014)
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Топ коментарі
+46
Покажіть це відео тому, що ніс на плечах 10 км раненого москаля.
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16.04.2026 16:03 Відповісти
+28
Беззбройного і пораненого.

Як це типово для руснявого гівна. Тому цю мерзоту треба випалювати без жодного жалю. І не пропонувати їм цигарки і "братанами" називати, коли вони у полон потрапляють до ЗСУ.
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16.04.2026 16:05 Відповісти
+19
Хіба ці істоти мають право на існування?!
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16.04.2026 16:13 Відповісти

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