РФ знову вдарила по Дніпру - пошкоджено будинок, семеро поранених (оновлено), - ОВА

Російські війська вдень 25 квітня повторно атакували Дніпро, внаслідок чого постраждали мирні жителі та зазнав пошкоджень житловий будинок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Наслідки удару

За його словами, внаслідок атаки поранення дістали семеро людей.

Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Пошкодження

Внаслідок удару знову пошкоджено житловий будинок.

Інші деталі щодо руйнувань уточнюються.

Екстрені служби працюють на місці та ліквідовують наслідки атаки.

Пізніше Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок чергової атаки є жертви:

"Одна людина загинула під час чергової атаки ворога на Дніпро. Понівечений багатоповерховий будинок. Росіяни завдали удару по тому ж житловому кварталу, який атакували вночі", - написав Ганжа.

Що передувало

