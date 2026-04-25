Новости Атака на Днепр
Массированные атаки РФ на Днепр: 5 погибших и 46 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Более 10 часов враг атаковал Днепр. Ночью и утром 25 апреля российские захватчики наносили удары с помощью дронов и ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

В нескольких местах города продолжаются аварийно-спасательные работы.

По состоянию на 15:30 известно о пяти погибших. 46 человек получили ранения, среди них пятеро детей. 

23 пострадавших госпитализированы. Две женщины - 26 и 44 лет - находятся в тяжелом состоянии. Двое детей также госпитализированы. Всем медики оказывают необходимую помощь.

По информации Ганжи, враг нанес удар по гражданской инфраструктуре, в частности, разрушены и повреждены жилые дома. В результате удара по АЗС уничтожены 8 грузовиков и 4 легковых автомобиля.

Что предшествовало? 

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что российские войска применяют тактику повторных ударов по гражданской инфраструктуре и экстренным службам, работающим на местах попаданий.

Последствия вражеских атак

Массированная атака РФ на Днепр: 5 погибших и десятки раненых
Днепр обстрел Днепропетровская область Днепровский район
Дуже багато біди.Конвеєр цілий .
25.04.2026 15:47 Ответить
може, треба йти на перемовини щоб заморозити війну?
25.04.2026 15:48 Ответить
Треба робити щоночі десять трупів у москві, купуючи моджахедів за монеро.
25.04.2026 16:00 Ответить
Так це стратегія оманської банди. Треба буде же якось примусити до миру. Вони с Путіним роблять ставку на терор мирного населення. Російські цівільні при цьому в шоколаді, а Москва цвіте та пахне.
25.04.2026 16:04 Ответить
Взялися за Дніпро - ракети Шахеди
25.04.2026 16:05 Ответить
 
 