Массированные атаки РФ на Днепр: 5 погибших и 46 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
Более 10 часов враг атаковал Днепр. Ночью и утром 25 апреля российские захватчики наносили удары с помощью дронов и ракет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.
В нескольких местах города продолжаются аварийно-спасательные работы.
По состоянию на 15:30 известно о пяти погибших. 46 человек получили ранения, среди них пятеро детей.
23 пострадавших госпитализированы. Две женщины - 26 и 44 лет - находятся в тяжелом состоянии. Двое детей также госпитализированы. Всем медики оказывают необходимую помощь.
По информации Ганжи, враг нанес удар по гражданской инфраструктуре, в частности, разрушены и повреждены жилые дома. В результате удара по АЗС уничтожены 8 грузовиков и 4 легковых автомобиля.
Что предшествовало?
Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что российские войска применяют тактику повторных ударов по гражданской инфраструктуре и экстренным службам, работающим на местах попаданий.
Последствия вражеских атак
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль