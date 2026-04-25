Массированные атаки РФ на Днепр: 5 погибших и 46 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Более 10 часов враг атаковал Днепр. Ночью и утром 25 апреля российские захватчики наносили удары с помощью дронов и ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В нескольких местах города продолжаются аварийно-спасательные работы.

По состоянию на 15:30 известно о пяти погибших. 46 человек получили ранения, среди них пятеро детей.

23 пострадавших госпитализированы. Две женщины - 26 и 44 лет - находятся в тяжелом состоянии. Двое детей также госпитализированы. Всем медики оказывают необходимую помощь.

По информации Ганжи, враг нанес удар по гражданской инфраструктуре, в частности, разрушены и повреждены жилые дома. В результате удара по АЗС уничтожены 8 грузовиков и 4 легковых автомобиля.

Что предшествовало?

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что российские войска применяют тактику повторных ударов по гражданской инфраструктуре и экстренным службам, работающим на местах попаданий.

