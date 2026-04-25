Кабмін надасть допомогу Дніпру після масованого обстрілу, - Свириденко

Уряд надасть Дніпру необхідну підтримку

Кабінет міністрів України надасть необхідну підтримку Дніпру, який зазнав масованого комбінованого обстрілу 25 квітня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Facebook.

Наслідки атаки

За її словами, внаслідок російських ударів загинули п’ятеро людей, ще понад 40 отримали поранення.

У місті пошкоджено щонайменше 13 цивільних об’єктів.

Серед них – 27 житлових будинків, які зазнали руйнувань різного ступеня.

Також пошкоджені два дитячі садки та амбулаторія.

Дії уряду

Свириденко повідомила, що уряд уже реагує на ситуацію.

Вона доручила Міністерству розвитку громад і територій разом із місцевою владою невідкладно визначити обсяг необхідної державної підтримки.

Наразі триває оцінка масштабів руйнувань.

Уряд обіцяє забезпечити місто всіма необхідними ресурсами для ліквідації наслідків обстрілу та відновлення інфраструктури.

Що передувало

  • Російські дрони, ракети та балістика вдарили по містах України: чотири людини було вбито, понад 30 поранено.
  • У Дніпрі з квартири вилучили бойову частину російського дрона після масованої атаки.
  • Масована нічна атака на Дніпро: 3 загиблих, 21 людина постраждала, серед них дитина.

Министры и их сыночки поедут завалы разбирать или семейные маетки в Конча Заспе отдадут тем,кто потерял жильё?
25.04.2026 17:43 Відповісти
Як готувалися в Урядовому кварталі ота група осіб з держсекретарями та ВЦДА областей, з 2019 року такі і результати ….
25.04.2026 17:47 Відповісти
Що ще гроші після ******* залишилися?
25.04.2026 17:47 Відповісти
після обстрілу - це коли?
25.04.2026 17:50 Відповісти
 
 