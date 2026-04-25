Кабмін надасть допомогу Дніпру після масованого обстрілу, - Свириденко

Кабінет міністрів України надасть необхідну підтримку Дніпру, який зазнав масованого комбінованого обстрілу 25 квітня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Facebook.

Наслідки атаки

За її словами, внаслідок російських ударів загинули п’ятеро людей, ще понад 40 отримали поранення.

У місті пошкоджено щонайменше 13 цивільних об’єктів.

Серед них – 27 житлових будинків, які зазнали руйнувань різного ступеня.

Також пошкоджені два дитячі садки та амбулаторія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський після атаки РФ на Дніпро: Розраховуємо, що кожна наша політична домовленість про посилення ППО буде реалізована вчасно

Дії уряду

Свириденко повідомила, що уряд уже реагує на ситуацію.

Вона доручила Міністерству розвитку громад і територій разом із місцевою владою невідкладно визначити обсяг необхідної державної підтримки.

Наразі триває оцінка масштабів руйнувань.

Уряд обіцяє забезпечити місто всіма необхідними ресурсами для ліквідації наслідків обстрілу та відновлення інфраструктури.

Що передувало

Російські дрони, ракети та балістика вдарили по містах України: чотири людини було вбито, понад 30 поранено.

У Дніпрі з квартири вилучили бойову частину російського дрона після масованої атаки.

Масована нічна атака на Дніпро: 3 загиблих, 21 людина постраждала, серед них дитина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повторні удари по Дніпру: рашисти вдалися до "сирійського сценарію" обстрілів, - Філатов