Новости Атака на Днепр
2 909 31

Россияне более 20 часов волнами атаковали Днепр: 8 человек погибли, более 50 раненых, четверо – тяжелые. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)

В течение дня российские войска несколькими волнами атаковали Днепр, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, оккупанты наносили удары ракетами и беспилотниками. Удары были целенаправленными – по жилым кварталам.

"Убили 6 человек, ранили – 47. Двое пострадавших – в "тяжелом" состоянии", – отметил Ганжа.

Вследствие атак повреждены дома, разрушены здания, выгорели автомобили.

"Люди потеряли дом. Люди потеряли родных. Это сознательный террор. Это преступление против людей", — подчеркнул глава ОГА.

Сообщается, что на местах ударов с ночи работают все службы.

Удар по предприятию

Также отмечается, что вечером враг снова атаковал Днепр. Повреждено предприятие. Последствия уточняются.

Обновленная информация

Позже глава ОВА сообщил, что из-за вечерней атаки россиян на Днепр ранены три человека.

Среди пострадавших – двое детей. Это мальчики 11 и 14 лет. Ранена и 50-летняя женщина. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Отмечается, что спасатели продолжают работать на месте вражеского ночного удара по жилому кварталу. Из-под завалов разбитой 4-этажки достали еще одно тело.

"В течение суток вражеские атаки на Днепр оборвали жизнь 8 его жителей, получили ранения 49 человек", - добавил Ганжа.

Впоследствии количество пострадавших из-за вечерней атаки увеличилось до 10 человек.

Восемь человек – в больнице.Четверо пострадавших в тяжелом состоянии – это мужчины 24, 26, 44 и 53 лет.

Всем оказывают необходимую медпомощь.

Что предшествовало

Последствия атак

Топ комментарии
+10
Здохніть всі кацапські уйопки. Скільки ви лиха зробили Українцям.
25.04.2026 18:45 Ответить
+9
ось це і є справжній результат поїздок зеленського.
25.04.2026 18:42 Ответить
+6
Дружище, без образ - сходи до психіатора. У цьому немає нічого соромного
25.04.2026 18:51 Ответить
ось це і є справжній результат поїздок зеленського.
25.04.2026 18:42 Ответить
Дружище, без образ - сходи до психіатора. У цьому немає нічого соромного
25.04.2026 18:51 Ответить
кацап, ти так тупо палишся, що капець
25.04.2026 18:52 Ответить
ти відволікаєшся від ядерки. йди займайся.
25.04.2026 18:55 Ответить
ти вже хоча б один болт виточив, клоун?
25.04.2026 18:59 Ответить
сам там живи. ти збудував - ти й живи там. ох ти й дурне.
25.04.2026 19:01 Ответить
так ти ж по ядерці тут спеціаліст. йди й точи.

і ти так і не відповів про кількість і клас сховищ, потрібних, якщо ти збираєшся розпочати ядерну війну.
25.04.2026 19:04 Ответить
Яз це зброя стримування, шантажу і примусу.
25.04.2026 19:06 Ответить
якщо в тебе нема укриттів, то який в тебе ***** шантаж вийде, додік? хто повірить що ти почнеш ядерну війну?
25.04.2026 19:06 Ответить
шо ти ***** мелеш?
25.04.2026 19:12 Ответить
так, так - ти абсолютно правий, але все одно сходи..
25.04.2026 18:55 Ответить
Зеленський - повне гуано, але тут він до чого?
25.04.2026 18:55 Ответить
навіть не знаю. може це він і його куми розікрали все що могли, і у нас нема достатьої кількості ППО? це на сьогоднішній день
а раніше - чонгар, призначені зрадники топ-посадовці, тотальний провал міжнародної політики і т.д.
25.04.2026 18:57 Ответить
Здохніть всі кацапські уйопки. Скільки ви лиха зробили Українцям.
25.04.2026 18:45 Ответить
Шукайте вахабітів в мусульманських чатах у месенжерах. За невелику суму в монеро вони підірвуться у метро чи супермаркетах москви. Мстіть за своїх дітей.
25.04.2026 18:48 Ответить
Навіщо???

Виродки...
25.04.2026 18:49 Ответить
Тому що можуть.Кацапи детектед.
25.04.2026 19:10 Ответить
Місто мільйонник - куди не втулиш - в шось попадеш - захист слабенький
25.04.2026 18:58 Ответить
Збили багато, але...
25.04.2026 20:19 Ответить
В першу чергу плтрібно вбити кремлівського фашиста , а
вже згодом
знищити всю його банду виродків ,
які намагаються знищити Україну 😡
25.04.2026 19:00 Ответить
Треба нищити будь яких москвичів на москві. Це зупинить війну і ніщо інше. На периферію метрополії плювати.
25.04.2026 19:02 Ответить
Найгірше це що ракет для ППО в найближчій перспективі не буде, а ситуація очевидно з обстрілами погіршиться, рашисти планомірно знищуватимуть місто змушуючи людей його покинути... ціль терору очевидна змусити Зе прийняти умови "миру", які вимагає пуйло і погодив Трамп...
25.04.2026 19:08 Ответить
Z-ля, а де атветочка!?
Чи з масковії ще не надіслали нову методичку за редакцією Солов'йова!?
25.04.2026 19:25 Ответить
А що зробив голова ода,щоб цього не було.Чомусь міська варта є,а організувати навкруг міста мобільні автомобілі і забезпечити людей всім необхідним,щоб могли збивати шахеди,владі це не цікаво.В тилу сидить більша половина армії,чим вони займаються,а на передовій тих солдат немає кому поміняти,
25.04.2026 20:03 Ответить
Зеленський де відповідь? Уночі в свинособак має бабахнути три НПЗ!
25.04.2026 20:56 Ответить
Треба знищувати ворога де тільки можна в першу чергу вище керівництво рашиської імперії, вони кожну ніч і день убивають українців і все руйнують ,повина бути дзеркальна відповідь по рашиським містам і окупованих містах ,терор має бути по всій росії,ворог розуміє тільки силу.
25.04.2026 21:10 Ответить
 
 