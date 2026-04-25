Россияне более 20 часов волнами атаковали Днепр: 8 человек погибли, более 50 раненых, четверо – тяжелые. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)
В течение дня российские войска несколькими волнами атаковали Днепр, вследствие чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, оккупанты наносили удары ракетами и беспилотниками. Удары были целенаправленными – по жилым кварталам.
"Убили 6 человек, ранили – 47. Двое пострадавших – в "тяжелом" состоянии", – отметил Ганжа.
Вследствие атак повреждены дома, разрушены здания, выгорели автомобили.
"Люди потеряли дом. Люди потеряли родных. Это сознательный террор. Это преступление против людей", — подчеркнул глава ОГА.
Сообщается, что на местах ударов с ночи работают все службы.
Удар по предприятию
Также отмечается, что вечером враг снова атаковал Днепр. Повреждено предприятие. Последствия уточняются.
Обновленная информация
Позже глава ОВА сообщил, что из-за вечерней атаки россиян на Днепр ранены три человека.
Среди пострадавших – двое детей. Это мальчики 11 и 14 лет. Ранена и 50-летняя женщина. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Отмечается, что спасатели продолжают работать на месте вражеского ночного удара по жилому кварталу. Из-под завалов разбитой 4-этажки достали еще одно тело.
"В течение суток вражеские атаки на Днепр оборвали жизнь 8 его жителей, получили ранения 49 человек", - добавил Ганжа.
Читайте также: В Днепре из квартиры изъяли боевую часть российского дрона после массированной атаки, — Клименко
Впоследствии количество пострадавших из-за вечерней атаки увеличилось до 10 человек.
Восемь человек – в больнице.Четверо пострадавших в тяжелом состоянии – это мужчины 24, 26, 44 и 53 лет.
Всем оказывают необходимую медпомощь.
Что предшествовало
- В ночь на 25 апреля российские захватчики массированно атаковали Днепр ракетами и дронами.
- Днем 25 апреляроссийские войскаповторно атаковали Днепр, вследствие чего пострадали мирные жители и был поврежден жилой дом.
- По состоянию на 15:30 сообщалось о пяти погибших. 46 человек получили ранения, среди них пятеро детей.
- Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что российские войска применяют тактику повторных ударов по гражданской инфраструктуре и экстренным службам, работающим на местах попаданий.
- Сообщалось, что Кабинет Министров Украины окажет необходимую поддержку Днепру, который подвергся массированному комбинированному обстрелу 25 апреля.
Последствия атак
