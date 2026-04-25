Росіяни понад 20 годин хвилями атакували Дніпро: 8 людей загинули, понад 50 поранених, четверо - важкі. ФОТОрепортаж (оновлено)

Упродовж дня російські війська кількома хвилями атакували Дніпро, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, окупанти били ракетами та безпілотниками. Били цілеспрямовано - по житлових кварталах.

"Вбили 6 людей, поранили – 47. Двоє постраждалих – "важкі"", - зазначив Ганжа.

Унаслідок атак понівечене житло, зруйновані будівлі, вигорілі автівки.

"Люди втратили дім. Люди втратили рідних. Це усвідомлений терор. Це злочин проти людей", - наголосив голова ОВА.

Повідомляється, що на місцях ударів від ночі працюють усі служби.

Вечірній удар

Також зазначається, що ввечері ворог знову атакував Дніпро. Пошкоджене підприємство. Наслідки уточнюються.

Оновлена інформація

Пізніше голова ОВА повідомив, що через вечірню атаку росіян на Дніпро поранені троє людей.

Серед постраждалих – двоє дітей. Це хлопчики 11 та 14 років. Поранена й 50-річна жінка. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості.

Зазначається, що рятувальники продовжують працювати на місці нічного ворожого удару по житловому кварталу. З-під завалів потрощеної 4-поверхівки дістали ще одне тіло.

"Упродовж доби ворожі атаки на Дніпро обірвали життя 8 його жителів, дістали поранень 49 людей", - додав Ганжа.

Згодом кількість постраждалих через вечірню атаку збільшилася до 10 осіб.

Вісім осіб - у лікарні. Четверо постраждалих у важкому стані – це чоловіки 24, 26, 44 та 53 років.

Всім надають необхідну меддопомогу.

Наслідки атак



















