Новини Атака на Дніпро
2 335 31

Росіяни понад 20 годин хвилями атакували Дніпро: 8 людей загинули, понад 50 поранених, четверо - важкі. ФОТОрепортаж (оновлено)

Упродовж дня російські війська кількома хвилями атакували Дніпро, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, окупанти били ракетами та безпілотниками. Били цілеспрямовано - по житлових кварталах.

"Вбили 6 людей, поранили – 47. Двоє постраждалих – "важкі"", - зазначив Ганжа.

Унаслідок атак понівечене житло, зруйновані будівлі, вигорілі автівки.

"Люди втратили дім. Люди втратили рідних. Це усвідомлений терор. Це злочин проти людей", - наголосив голова ОВА.

Повідомляється, що на місцях ударів від ночі працюють усі служби.

Вечірній удар 

Також зазначається, що ввечері ворог знову атакував Дніпро. Пошкоджене підприємство. Наслідки уточнюються.

Оновлена інформація

Пізніше голова ОВА повідомив, що через вечірню атаку росіян на Дніпро поранені троє людей.

Серед постраждалих – двоє дітей. Це хлопчики 11 та 14 років. Поранена й 50-річна жінка. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості.

Зазначається, що рятувальники продовжують працювати на місці нічного ворожого удару по житловому кварталу. З-під завалів потрощеної 4-поверхівки дістали ще одне тіло.

"Упродовж доби ворожі атаки на Дніпро обірвали життя 8 його жителів, дістали поранень 49 людей", - додав Ганжа.

Згодом кількість постраждалих через вечірню атаку збільшилася до 10 осіб.

Вісім осіб - у лікарні. Четверо постраждалих у важкому стані – це чоловіки 24, 26, 44 та 53 років.

Всім надають необхідну меддопомогу.

Що передувало

Наслідки атак

Атака РФ на Дніпро
Дніпро (3477) обстріл (33615) Дніпропетровська область (4911) Дніпровський район (328)
Топ коментарі
+8
Здохніть всі кацапські уйопки. Скільки ви лиха зробили Українцям.
25.04.2026 18:45 Відповісти
+7
ось це і є справжній результат поїздок зеленського.
25.04.2026 18:42 Відповісти
+4
Дружище, без образ - сходи до психіатора. У цьому немає нічого соромного
25.04.2026 18:51 Відповісти
кацап, ти так тупо палишся, що капець
25.04.2026 18:52 Відповісти
ти відволікаєшся від ядерки. йди займайся.
25.04.2026 18:55 Відповісти
ти вже хоча б один болт виточив, клоун?
25.04.2026 18:59 Відповісти
сам там живи. ти збудував - ти й живи там. ох ти й дурне.
25.04.2026 19:01 Відповісти
так ти ж по ядерці тут спеціаліст. йди й точи.

і ти так і не відповів про кількість і клас сховищ, потрібних, якщо ти збираєшся розпочати ядерну війну.
25.04.2026 19:04 Відповісти
Яз це зброя стримування, шантажу і примусу.
25.04.2026 19:06 Відповісти
якщо в тебе нема укриттів, то який в тебе ***** шантаж вийде, додік? хто повірить що ти почнеш ядерну війну?
25.04.2026 19:06 Відповісти
шо ти ***** мелеш?
25.04.2026 19:12 Відповісти
так, так - ти абсолютно правий, але все одно сходи..
25.04.2026 18:55 Відповісти
Зеленський - повне гуано, але тут він до чого?
25.04.2026 18:55 Відповісти
навіть не знаю. може це він і його куми розікрали все що могли, і у нас нема достатьої кількості ППО? це на сьогоднішній день
а раніше - чонгар, призначені зрадники топ-посадовці, тотальний провал міжнародної політики і т.д.
25.04.2026 18:57 Відповісти
25.04.2026 18:45 Відповісти
Шукайте вахабітів в мусульманських чатах у месенжерах. За невелику суму в монеро вони підірвуться у метро чи супермаркетах москви. Мстіть за своїх дітей.
25.04.2026 18:48 Відповісти
Навіщо???

Виродки...
25.04.2026 18:49 Відповісти
Тому що можуть.Кацапи детектед.
25.04.2026 19:10 Відповісти
Місто мільйонник - куди не втулиш - в шось попадеш - захист слабенький
25.04.2026 18:58 Відповісти
Збили багато, але...
25.04.2026 20:19 Відповісти
В першу чергу плтрібно вбити кремлівського фашиста , а
які намагаються знищити Україну 😡
25.04.2026 19:00 Відповісти
Треба нищити будь яких москвичів на москві. Це зупинить війну і ніщо інше. На периферію метрополії плювати.
25.04.2026 19:02 Відповісти
Найгірше це що ракет для ППО в найближчій перспективі не буде, а ситуація очевидно з обстрілами погіршиться, рашисти планомірно знищуватимуть місто змушуючи людей його покинути... ціль терору очевидна змусити Зе прийняти умови "миру", які вимагає пуйло і погодив Трамп...
25.04.2026 19:08 Відповісти
Z-ля, а де атветочка!?
Чи з масковії ще не надіслали нову методичку за редакцією Солов'йова!?
25.04.2026 19:25 Відповісти
А що зробив голова ода,щоб цього не було.Чомусь міська варта є,а організувати навкруг міста мобільні автомобілі і забезпечити людей всім необхідним,щоб могли збивати шахеди,владі це не цікаво.В тилу сидить більша половина армії,чим вони займаються,а на передовій тих солдат немає кому поміняти,
25.04.2026 20:03 Відповісти
Зеленський де відповідь? Уночі в свинособак має бабахнути три НПЗ!
25.04.2026 20:56 Відповісти
Треба знищувати ворога де тільки можна в першу чергу вище керівництво рашиської імперії, вони кожну ніч і день убивають українців і все руйнують ,повина бути дзеркальна відповідь по рашиським містам і окупованих містах ,терор має бути по всій росії,ворог розуміє тільки силу.
25.04.2026 21:10 Відповісти
 
 