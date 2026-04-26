Ночь на Днепропетровщине: под ударами РФ 4 района, погиб человек, есть раненые

Ночью 26 апреля 2026 года враг атаковал четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии. Один человек погиб, ещё четверо получили ранения.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Атаки на Днепр 

По данным ОГА, в Днепре спасатели потушили пожар, возникший в результате удара по объекту инфраструктуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Днепр снова атаковали дроны: в городе прогремели взрывы, произошел пожар на объекте инфраструктуры

Удары по Никопольскому и Синельниковскому районам

Как отмечается, в Никопольском районе противник нанес удары по Никополю, Марганецкой, Червоногригоровской и Покровской громадам. Повреждены частные дома и автомобили. Погиб человек.

В Синельниковском районе россияне нанесли удары по Петропавловской и Дубовиковской громадам. Загорелся магазин. Повреждены частные дома и автомобили. Пострадали четыре человека.

Обстрелы Криворожья

Также отмечается, что в Кривом Роге и Лозуватской громаде возникли пожары. Повреждена инфраструктура.

Обстрелы Днепропетровской области

Читайте также: Удар РФ по 4-этажному дому в Днепре: аварийно-спасательные работы завершены. ФОТОрепортаж

Черговий рашиський терор проти мирних громадян ,чому немає відповіді по рашиських чортах.
26.04.2026 07:58 Ответить
В Москве порядок и уют, хотя банду ішака Зелмська та Шпіллермана вже давно просять як іноземці ( вони підозрюють пісюаніста у договорняку) та і прості посконні рассіяне. Цю дивну річ ніхто логічно пояснити не може, окрім зради нашого Верховного дебілоїда.
26.04.2026 08:17 Ответить
 
 