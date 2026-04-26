Ночь на Днепропетровщине: под ударами РФ 4 района, погиб человек, есть раненые
Ночью 26 апреля 2026 года враг атаковал четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии. Один человек погиб, ещё четверо получили ранения.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Атаки на Днепр
По данным ОГА, в Днепре спасатели потушили пожар, возникший в результате удара по объекту инфраструктуры.
Удары по Никопольскому и Синельниковскому районам
Как отмечается, в Никопольском районе противник нанес удары по Никополю, Марганецкой, Червоногригоровской и Покровской громадам. Повреждены частные дома и автомобили. Погиб человек.
В Синельниковском районе россияне нанесли удары по Петропавловской и Дубовиковской громадам. Загорелся магазин. Повреждены частные дома и автомобили. Пострадали четыре человека.
Обстрелы Криворожья
Также отмечается, что в Кривом Роге и Лозуватской громаде возникли пожары. Повреждена инфраструктура.
