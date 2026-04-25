Удар РФ по 4-этажному дому в Днепре: аварийно-спасательные работы завершены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Днепре завершили аварийно-спасательные работы на месте удара РФ по 4-этажному дому.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.



"Аварийно-спасательные работы на месте трагедии официально завершены. Вследствие российского обстрела погибли 6 человек и 23 получили ранения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар частично разрушил 4-этажный жилой дом. Психологи ГСЧС оказали помощь 37 лицам, из них 1 ребенок.

