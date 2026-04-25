Удар РФ по 4-этажному дому в Днепре: аварийно-спасательные работы завершены. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Днепре завершили аварийно-спасательные работы на месте удара РФ по 4-этажному дому.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Аварийно-спасательные работы на месте трагедии официально завершены. Вследствие российского обстрела погибли 6 человек и 23 получили ранения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что удар частично разрушил 4-этажный жилой дом. Психологи ГСЧС оказали помощь 37 лицам, из них 1 ребенок.
Последствия атаки
Что предшествовало
- В ночь на 25 апреля российские захватчики массово атаковали Днепр ракетами и дронами.
- Днем 25 апреля российские войска повторно атаковали Днепр, вследствие чего пострадали мирные жители и был поврежден жилой дом.
- По состоянию на 15:30 сообщалось о пяти погибших. 46 человек получили ранения, среди них пятеро детей.
- Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что российские войска применяют тактику повторных ударов по гражданской инфраструктуре и экстренным службам, работающим на местах попаданий.
- Сообщалось, что Кабинет Министров Украины окажет необходимую поддержку Днепру, который подвергся массированному комбинированному обстрелу 25 апреля.
- Россияне более 20 часов волнами атаковали Днепр. По последним данным, сообщалось о шести погибших и 47 раненых.
