Россияне обстреливали два района Днепропетровщины: шесть раненых, в том числе двое детей
Помимо Днепра, в течение дня 25 апреля под вражескими атаками оказались Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. Россияне наносили удары с помощью беспилотников и артиллерии, вследствие чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе противник нанес удары по самому Никополю, Червоногригоровской, Покровской и Марганецкой громадам.
Повреждены предприятия, инфраструктура, частные дома, автомобили.
Вследствие атак пострадали шесть человек, из них двое – дети: годовалая девочка и 4-летний мальчик.
Синельниковский район
В Синельниковском районе в Васильковской громаде горел экскаватор.
Что предшествовало
- В ночь на 25 апреля российские захватчики массированно атаковали Днепр ракетами и дронами.
- Днем 25 апреля российские войска повторно атаковали Днепр, вследствие чего пострадали мирные жители и был поврежден жилой дом.
- По состоянию на 15:30 сообщалось о пяти погибших. 46 человек получили ранения, среди них пятеро детей.
- Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что российские войска применяют тактику повторных ударов по гражданской инфраструктуре и экстренным службам, работающим на местах попаданий.
- Сообщалось, что Кабинет Министров Украины окажет необходимую поддержку Днепру, который подвергся массированному комбинированному обстрелу 25 апреля.
- Россияне более 20 часов волнами атаковали Днепр. По последним данным, сообщалось о шести погибших и 47 раненых.
