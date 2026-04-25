Россияне обстреливали два района Днепропетровщины: шесть раненых, в том числе двое детей

Помимо Днепра, в течение дня 25 апреля под вражескими атаками оказались Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. Россияне наносили удары с помощью беспилотников и артиллерии, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Никопольский район

В Никопольском районе противник нанес удары по самому Никополю, Червоногригоровской, Покровской и Марганецкой громадам.

Повреждены предприятия, инфраструктура, частные дома, автомобили.

Вследствие атак пострадали шесть человек, из них двое – дети: годовалая девочка и 4-летний мальчик.

Читайте также: Зеленский после атаки РФ на Днепр: Рассчитываем, что каждое наше политическое соглашение об усилении ПВО будет реализовано вовремя

Синельниковский район

В Синельниковском районе в Васильковской громаде горел экскаватор.

Читайте также: Число погибших в результате удара РФ по Днепру 14 апреля возросло до семи

Что предшествовало