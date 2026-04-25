Росіяни били по двох районах Дніпропетровщини: шестеро поранених, зокрема двоє дітей

Окрім Дніпра, упродовж дня 25 квітня під ворожими атаками були Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Росіяни били безпілотниками та артилерією, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

На Нікопольщині противник поцілив по самому Нікополю, Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій громадах.

Пошкоджені підприємство, інфраструктура, приватні будинки, автівки.

Унаслідок атак постраждали шестеро людей, з них двоє – діти: однорічна дівчинка та 4-річний хлопчик.

Синельниківський район

На Синельниківщині у Васильківській громаді горів екскаватор.

