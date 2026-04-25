Росіяни били по двох районах Дніпропетровщини: шестеро поранених, зокрема двоє дітей
Окрім Дніпра, упродовж дня 25 квітня під ворожими атаками були Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Росіяни били безпілотниками та артилерією, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині противник поцілив по самому Нікополю, Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій громадах.
Пошкоджені підприємство, інфраструктура, приватні будинки, автівки.
Унаслідок атак постраждали шестеро людей, з них двоє – діти: однорічна дівчинка та 4-річний хлопчик.
Синельниківський район
На Синельниківщині у Васильківській громаді горів екскаватор.
Що передувало
- У ніч проти 25 квітня російські загарбники масово атакували Дніпро ракетами та дронами.
- Удень 25 квітня російські війська повторно атакували Дніпро, внаслідок чого постраждали мирні жителі та зазнав пошкоджень житловий будинок.
- Станом на 15:30 повідомлялося про п'ятьох загиблих. 46 людей дістали поранення, серед них п’ятеро дітей.
- Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, щоросійські війська застосовують тактику повторних ударів по цивільній інфраструктурі та екстрених службах, що працюють на місцях влучань.
- Повідомлялося, що Кабінет Міністрів України надасть необхідну підтримку Дніпру, який зазнав масованого комбінованого обстрілу 25 квітня.
- Росіяни понад 20 годин хвилями атакували Дніпро. За останніми даними повідомлялося про шістьох загиблих та 47 поранених.
