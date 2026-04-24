Кількість загиблих унаслідок удару РФ по Дніпру 14 квітня зросла до семи
У лікарні помер 47-річний чоловік, який зазнав тяжких поранень внаслідок російського удару по Дніпру 14 квітня. Медики боролися за його життя 10 днів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа.
"У лікарні помер 47-річний чоловік, поранений через російський удар по Дніпру 14 квітня", - написав він.
Зазначається, що впродовж 10 днів медики боролися за його життя. Але, на жаль, травми виявилися занадто важкими.
"Загалом через ту ворожу атаку загинули семеро чоловіків. Співчуття рідним", - додав Ганжа.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що 14 квітня рашисти вдарили по Дніпру: 5 загиблих, 25 поранених.
- Після ракетного удару РФ по Дніпру 22 поранених наразі залишаються у лікарнях.
- У місті оголошено день жалоби.
