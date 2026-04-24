Число погибших вследствие удара РФ по Днепру 14 апреля возросло до семи
В больнице скончался 47-летний мужчина, получивший тяжелые ранения вследствие российского удара по Днепру 14 апреля. Медики боролись за его жизнь 10 дней.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа.
"В больнице скончался 47-летний мужчина, раненный вследствие российского удара по Днепру 14 апреля", — написал он.
Отмечается, что в течение 10 дней медики боролись за его жизнь. Но, к сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми.
"Всего вследствие этой вражеской атаки погибли семь мужчин. Соболезнования родным", — добавил Ганжа.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что 14 апреля рашисты нанесли удар по Днепру: 5 погибших, 25 раненых.
- После ракетного удара РФ по Днепру 22 раненых в настоящее время остаются в больницах.
- В городе объявлен день траура.
