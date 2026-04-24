РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10068 посетителей онлайн
Новости Атака на Днепр
321 0

Число погибших вследствие удара РФ по Днепру 14 апреля возросло до семи

Обстрел Днепра

В больнице скончался 47-летний мужчина, получивший тяжелые ранения вследствие российского удара по Днепру 14 апреля. Медики боролись за его жизнь 10 дней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В больнице скончался 47-летний мужчина, раненный вследствие российского удара по Днепру 14 апреля", — написал он. 

Отмечается, что в течение 10 дней медики боролись за его жизнь. Но, к сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми.

"Всего вследствие этой вражеской атаки погибли семь мужчин. Соболезнования родным", — добавил Ганжа.

Что предшествовало?

Автор: 

Днепр (4544) жертвы (2222) Днепропетровская область (5092) Днепровский район (317)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 