Число погибших вследствие удара РФ по Днепру 14 апреля возросло до семи

В больнице скончался 47-летний мужчина, получивший тяжелые ранения вследствие российского удара по Днепру 14 апреля. Медики боролись за его жизнь 10 дней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа.

"В больнице скончался 47-летний мужчина, раненный вследствие российского удара по Днепру 14 апреля", — написал он.

Отмечается, что в течение 10 дней медики боролись за его жизнь. Но, к сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми.

"Всего вследствие этой вражеской атаки погибли семь мужчин. Соболезнования родным", — добавил Ганжа.

Читайте также: Год переговоров Трампа стал самым смертоносным для гражданских в Украине, — Матвийчук

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что 14 апреля рашисты нанесли удар по Днепру: 5 погибших, 25 раненых.

После ракетного удара РФ по Днепру 22 раненых в настоящее время остаются в больницах.

В городе объявлен день траура.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Волонтер из Днепра спасал соседей из-под завалов собственного дома: "С моим домом все хорошо, его просто нет. Я бомж, зато есть турникет". ВИДЕО