Год переговоров Трампа стал самым смертоносным для гражданских лиц в Украине, - Матвийчук
Потеря человеческого измерения в большой политике и попытки договориться с российским агрессором привели к резкому росту числа жертв среди мирного населения Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила лауреат Нобелевской премии мира (2022 г.), глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук во время 18-го ежегодного Киевского форума по безопасности на тему "Мрак или рассвет: есть ли свет впереди?".
Во время выступления Матвийчук представила совместное обращение женщин-лауреаток Нобелевской премии мира, подготовленное специально к форуму. В документе авторы открыто называют события "агрессивной войной, начатой Россией" и предостерегают от игнорирования приоритета человеческой жизни.
"Иронично, но год переговоров президента Дональда Трампа стал самым смертоносным годом для украинских гражданских лиц. По данным ООН, количество убитых и раненых среди мирного населения выросло на 35% по сравнению с предыдущим годом. Это прямое следствие утраты человека как приоритета в политических процессах", – заявила правозащитница.
Вторым ключевым посланием обращения является тезис о невозможности устойчивого мира без справедливости. Матвийчук подчеркнула, что документирование военных преступлений и привлечение виновных к ответственности – это не просто юридическая процедура, а "работа, которая прокладывает путь к миру".
Особое внимание Нобелевские лауреатки уделили роли украинских женщин в сопротивлении агрессии.
"Мужество не имеет пола. Украинские женщины сегодня везде: в Вооруженных силах, в документировании преступлений, в руководстве гуманитарными инициативами и принятии политических решений. Мы призываем слышать их голоса и привлекать женщин ко всем процессам принятия решений – от реформ до мирных переговоров", – заявила Матвийчук.
Она поблагодарила коллег за солидарность и призвала международное сообщество вернуться к ценностно-ориентированной политике, где справедливость является залогом безопасности.
В 18-м Киевском форуме по безопасности, который проходит в Киеве 23-24 апреля, приняли участие четыре лауреатки Нобелевской премии.
С полным текстом их обращения к КФБ можно ознакомиться.
"Открой Украину" – международный фонд, основанный в 2007 году по инициативе Арсения Яценюка для укрепления авторитета Украины в мире. Фонд ежегодно организует Киевский форум по безопасности, который стал ведущей международной дискуссионной платформой в Украине по вопросам войны и мира, а также молодежный Киевский форум по безопасности для развития нового поколения украинских лидеров и лидерок.
Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума по безопасности.
Та він може і з Богом говорити…
Головне, щоб поряд був хтось, щоб не пішов до Бога з таємними документами!
лауреатка Нобелівської премії миру (2022 р.)
В голові,як у курки
От клятий дідуган ! А ще ця Руда Падлюка рік тому вимагала "заключить сделку" , бо , каже , багато людей гине на цій безглуздій війні . От дідусь Байден нічого такого не вимагав , а тому у пані Лауреатки Нобеля немає до нього претензій щодо загибелі українців під час Президентства старця Байдена!
Пані Лауреатка Нобеля , а на що євроЛідори дають зараз ЗЕвладі на 2 роки ще 90 млрд євриків ? На мирну відбудову Неньки чи на війну ? Чи це пані не цікавить ? А може пані Лауреатка Нобеля та голова Центру громадянських свобод теж має якісь види на ці 90 млрд і тому слідкує за своїм язиком ?
Ну а в Рудого Донні можна зараз плюватися скільки завгодно , бо це є такий ******** тренд!
Ну а сама новина розрахована на імбецилів з телемарафону. Завдяки "двушечкам" і "дружній " прокачці нафти агресор наростив виробництво зброї, якою вбиває все більше українців, але винний Трамп.