Год переговоров Трампа стал самым смертоносным для гражданских лиц в Украине, - Матвийчук

Потеря человеческого измерения в большой политике и попытки договориться с российским агрессором привели к резкому росту числа жертв среди мирного населения Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила лауреат Нобелевской премии мира (2022 г.), глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук во время 18-го ежегодного Киевского форума по безопасности на тему "Мрак или рассвет: есть ли свет впереди?".

Во время выступления Матвийчук представила совместное обращение женщин-лауреаток Нобелевской премии мира, подготовленное специально к форуму. В документе авторы открыто называют события "агрессивной войной, начатой Россией" и предостерегают от игнорирования приоритета человеческой жизни.

Читайте: Безопасность Украины — это безопасность всего трансатлантического сообщества, "усталости от войны" быть не должно, — Дуда

"Иронично, но год переговоров президента Дональда Трампа стал самым смертоносным годом для украинских гражданских лиц. По данным ООН, количество убитых и раненых среди мирного населения выросло на 35% по сравнению с предыдущим годом. Это прямое следствие утраты человека как приоритета в политических процессах", – заявила правозащитница.

Вторым ключевым посланием обращения является тезис о невозможности устойчивого мира без справедливости. Матвийчук подчеркнула, что документирование военных преступлений и привлечение виновных к ответственности – это не просто юридическая процедура, а "работа, которая прокладывает путь к миру".

Особое внимание Нобелевские лауреатки уделили роли украинских женщин в сопротивлении агрессии.

Читайте: Трамп, Си Цзиньпин, Моди и другие должны сказать Путину, что он должен остановить войну, — Зеленский

"Мужество не имеет пола. Украинские женщины сегодня везде: в Вооруженных силах, в документировании преступлений, в руководстве гуманитарными инициативами и принятии политических решений. Мы призываем слышать их голоса и привлекать женщин ко всем процессам принятия решений – от реформ до мирных переговоров", – заявила Матвийчук.

Она поблагодарила коллег за солидарность и призвала международное сообщество вернуться к ценностно-ориентированной политике, где справедливость является залогом безопасности.

В 18-м Киевском форуме по безопасности, который проходит в Киеве 23-24 апреля, приняли участие четыре лауреатки Нобелевской премии.

"Открой Украину" – международный фонд, основанный в 2007 году по инициативе Арсения Яценюка для укрепления авторитета Украины в мире. Фонд ежегодно организует Киевский форум по безопасности, который стал ведущей международной дискуссионной платформой в Украине по вопросам войны и мира, а также молодежный Киевский форум по безопасности для развития нового поколения украинских лидеров и лидерок.

