Новости Киевский форум по безопасности
Год переговоров Трампа стал самым смертоносным для гражданских лиц в Украине, - Матвийчук

Александра Матвийчук

Потеря человеческого измерения в большой политике и попытки договориться с российским агрессором привели к резкому росту числа жертв среди мирного населения Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила лауреат Нобелевской премии мира (2022 г.), глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук во время 18-го ежегодного Киевского форума по безопасности на тему "Мрак или рассвет: есть ли свет впереди?".

Во время выступления Матвийчук представила совместное обращение женщин-лауреаток Нобелевской премии мира, подготовленное специально к форуму. В документе авторы открыто называют события "агрессивной войной, начатой Россией" и предостерегают от игнорирования приоритета человеческой жизни.

Читайте: Безопасность Украины — это безопасность всего трансатлантического сообщества, "усталости от войны" быть не должно, — Дуда

"Иронично, но год переговоров президента Дональда Трампа стал самым смертоносным годом для украинских гражданских лиц. По данным ООН, количество убитых и раненых среди мирного населения выросло на 35% по сравнению с предыдущим годом. Это прямое следствие утраты человека как приоритета в политических процессах", – заявила правозащитница.

Вторым ключевым посланием обращения является тезис о невозможности устойчивого мира без справедливости. Матвийчук подчеркнула, что документирование военных преступлений и привлечение виновных к ответственности – это не просто юридическая процедура, а "работа, которая прокладывает путь к миру".

Особое внимание Нобелевские лауреатки уделили роли украинских женщин в сопротивлении агрессии.

Читайте: Трамп, Си Цзиньпин, Моди и другие должны сказать Путину, что он должен остановить войну, — Зеленский

"Мужество не имеет пола. Украинские женщины сегодня везде: в Вооруженных силах, в документировании преступлений, в руководстве гуманитарными инициативами и принятии политических решений. Мы призываем слышать их голоса и привлекать женщин ко всем процессам принятия решений – от реформ до мирных переговоров", – заявила Матвийчук.

Она поблагодарила коллег за солидарность и призвала международное сообщество вернуться к ценностно-ориентированной политике, где справедливость является залогом безопасности.

В 18-м Киевском форуме по безопасности, который проходит в Киеве 23-24 апреля, приняли участие четыре лауреатки Нобелевской премии.

С полным текстом их обращения к КФБ можно ознакомиться.

"Открой Украину" – международный фонд, основанный в 2007 году по инициативе Арсения Яценюка для укрепления авторитета Украины в мире. Фонд ежегодно организует Киевский форум по безопасности, который стал ведущей международной дискуссионной платформой в Украине по вопросам войны и мира, а также молодежный Киевский форум по безопасности для развития нового поколения украинских лидеров и лидерок.

Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума по безопасности.

Топ комментарии
+6
Зрозуміло,винуватий Трамп .Зелена обнюхана скотина зовсім не при ділах,він постійно в турне.

лауреатка Нобелівської премії миру (2022 р.)
В голові,як у курки
показать весь комментарий
24.04.2026 16:39 Ответить
+2
Її промова розрахована на мудрий наріт!Головна причина-1.рашка наростила виробництво кабів і дронів,2.обнюханий займається дерибаном грошей,3.некомпетентне командування.
показать весь комментарий
24.04.2026 16:48 Ответить
+1
Молодець, хоть хтось це озвучив
показать весь комментарий
24.04.2026 16:40 Ответить
На святого старця немічного замахнулися??
Та він може і з Богом говорити…
Головне, щоб поряд був хтось, щоб не пішов до Бога з таємними документами!
показать весь комментарий
24.04.2026 16:34 Ответить
лауреатка Нобелівської премії миру (2022 р.)
трампу на це похєр.
показать весь комментарий
24.04.2026 16:41 Ответить
Та який вже у нього той хєр, так просто непотрібна вже висулька!
показать весь комментарий
24.04.2026 16:55 Ответить
Горіти цьому "миротворцю" в пеклі.
показать весь комментарий
24.04.2026 16:48 Ответить
Коли зе їде в чергове шоу дурне, то обстріли посилюються багатократно, ось хто справжній бідоносець і вершник апокаліпсису.
показать весь комментарий
24.04.2026 17:05 Ответить
Так треба було зєлі одразу сказати Трампу , що ми самі будемо вести переговори з рашкою .а не морочити йому голову цілий рік своїми хотєлкамі типу "ми не поступимось " .
показать весь комментарий
24.04.2026 17:34 Ответить
Ага , зрозумів пані Лауреатку Нобеля - Рудий Донні винний в загибелі тисяч українців !

От клятий дідуган ! А ще ця Руда Падлюка рік тому вимагала "заключить сделку" , бо , каже , багато людей гине на цій безглуздій війні . От дідусь Байден нічого такого не вимагав , а тому у пані Лауреатки Нобеля немає до нього претензій щодо загибелі українців під час Президентства старця Байдена!

Пані Лауреатка Нобеля , а на що євроЛідори дають зараз ЗЕвладі на 2 роки ще 90 млрд євриків ? На мирну відбудову Неньки чи на війну ? Чи це пані не цікавить ? А може пані Лауреатка Нобеля та голова Центру громадянських свобод теж має якісь види на ці 90 млрд і тому слідкує за своїм язиком ?

Ну а в Рудого Донні можна зараз плюватися скільки завгодно , бо це є такий ******** тренд!
показать весь комментарий
24.04.2026 17:39 Ответить
Ну так Акелла промахнувся з Іраном і тепер всякі Табакі намагаються вкуситися колись грізного вожака західного світу.
показать весь комментарий
24.04.2026 17:47 Ответить
По факту, потужний остаточно зливає мирні перемовини за посередництва США і відверто "опускає" Трампа.
Ну а сама новина розрахована на імбецилів з телемарафону. Завдяки "двушечкам" і "дружній " прокачці нафти агресор наростив виробництво зброї, якою вбиває все більше українців, але винний Трамп.
показать весь комментарий
24.04.2026 17:45 Ответить
 
 