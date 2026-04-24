Безопасность Украины - это безопасность всего трансатлантического сообщества, "усталости от войны" быть не должно, - Дуда

Партнеры не должны "уставать" от войны в Украине. Нужно думать, как ей помочь.

Об этом во время Киевского форума по безопасности заявил экс-президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Он напомнил, что Польша открыла границы для миллионов украинцев, а также стала логистическим центром помощи, предоставляя вооружение и технику. Дуда подчеркнул, что Польша выполнила это обязательство, открыв границы для миллионов украинцев, став ключевым логистическим центром помощи и передав Украине собственное вооружение и военную технику.

"Мы сделали это, потому что понимали: безопасность Украины — это безопасность Польши, а безопасность Польши — это безопасность всего трансатлантического сообщества", — подчеркнул Дуда.

Читайте также: Дания увеличивает расходы на оборону и поддержку Украины, — поверенный в делах Дании в Украине Петерсен

По мнению экс-президента Польши, стоит продолжать поддержку Украины и одновременно думать о том, как помочь ей не только восстановить разрушенное, но и стать современным европейским государством.

"Украина принадлежит к Европейскому Союзу. Пока что — в духовном смысле, но ее полноправное членство — это не вопрос благотворительности. Это вопрос справедливости и стратегической необходимости", — подчеркнул Дуда.

Дуда призвал международное сообщество не "уставать от войны".

"Нет места усталости от войны. Свободный мир не устанет. Мы будем поддерживать Украину до победы. ... Победа Украины будет победой свободного мира", — подытожил он.

Читайте также: Никто в Украине не пойдет на то, чтобы признать потерю хотя бы миллиметра нашей территории, — Буданов

Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", — главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума по безопасности.

Читайте: Опыт Украины должен заставить Европу переосмыслить подходы к защите энергетики, — глава Минэнерго Литвы Вайчюнас