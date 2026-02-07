Дания увеличивает расходы на оборону и поддержку Украины, - поверенный в делах Дании в Украине Петерсен

Дания готовится к любому развитию событий, выделяет 5% ВВП на оборону и дополнительно 400 млн долларов для поддержки Украины в 2026 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время специальной сессии Киевского Форума безопасности о глобальной ситуации и перспективах мира в Украине "12 лет войны. Что дальше?" заявил временный поверенный в делах Дании в Украине Ларс Олаф Совндаль Петерсен.

"В текущем году расходы на оборону достигнут 5% ВВП. И частично эти средства пойдут и на поддержку Украины, и мы объявляем еще дополнительно 400 миллионов долларов, которые будут выделены в Украине в этом году на военные нужды. И в этом, собственно, лежит ответ на вопрос, можем ли мы и сможем ли иметь такое сотрудничество с Украиной, которое было бы эффективным, и какие уроки мы должны извлечь из опыта наших украинских партнеров, для того, чтобы выдержать то, что может выпасть на нашу долю, и быть готовыми к этому", - отметил он.

Дания не игнорирует внешние угрозы и резкие заявления лидеров других стран

"Это заставило нас проснуться и посмотреть на вещи реально. В течение последних лет мы достаточно активно из-за этого поддерживаем борьбу за свободу, которую ведут украинцы, и за европейскую свободу также. И в то же время мы готовимся к возможному развитию событий, какими бы они ни были", - подытожил Петерсен.

Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" – главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

