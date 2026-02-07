Данія збільшує витрати на оборону та підтримку України, - повірений у справах Данії в Україні Петерсен

Данія готується до будь-якого розвитку подій, виділяє 5% ВВП на оборону та додатково 400 млн доларів для підтримки України у 2026 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час спеціальної сесії Київського Безпекового Форуму про глобальну ситуацію та перспективи миру в Україні "12 років війни. Що далі?" заявив тимчасовий повірений у справах Данії в Україні Ларс Олаф Совндаль Петерсен.

"У поточному році витрати на оборону досягнуть 5% ВВП. І частково ці кошти підуть і на підтримку України, і ми оголошуємо ще додатково 400 мільйонів доларів, які будуть виділені в Україні цьогоріч на воєнні потреби. І в цьому, власне, лежить відповідь на питання, чи можемо ми і чи зможемо мати таку співпрацю з Україною, яка була би ефективною, і які уроки ми повинні винести з досвіду наших українських партнерів, для того, щоб витримати те, що може випасти на нашу дорогу, і бути готовими до цього", - зазначив він.

Данія не ігнорує зовнішні загрози і різкі заяви лідерів інших країн

."Це заставило нас проснутися і подивитися на речі реально. Впродовж останніх років ми досить активно через це підтримуємо боротьбу за свободу, яку ведуть українці, і за європейську свободу також. І водночас ми готуємось до можливого розвитку подій, яким б вони не були", - підсумував Петерсен.

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

