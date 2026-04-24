Опыт Украины должен заставить Европу переосмыслить подходы к защите энергетики, - глава Минэнерго Литвы Вайчюнас

Во время войны энергетика перестала быть лишь экономическим ресурсом, она превратилась в стратегическую цель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас во время Киевского форума по безопасности.

Он подчеркнул, что энергосистема Украины стала решающим фактором для выживания во время войны.

"Несмотря на беспрецедентные разрушения, Украина продолжает обеспечивать электроснабжение - это не только история стойкости, но и важный урок для всех", - отметил Вайчюнас.

В то же время министр отметил, что таких масштабов разрушений энергетики Европа еще никогда не видела. В Украине уничтожены крупные электростанции, сокращена генерация, также под ударами находятся подстанции.

"Это показывает, что энергетика - это вопрос суверенитета и безопасности. Ядерная безопасность больше не может рассматриваться отдельно от военных и геополитических реалий", - пояснил он.

Устойчивость и безопасность поставок может обеспечить синхронизация энергосистем Украины с европейской через Польшу и страны Балтии.

Опыт Украины, отметил Вайчюнас, должен заставить Европу переосмыслить подходы к защите энергетики.

Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Читайте также: Украина - не только получатель помощи, но и источник опыта и инноваций, - глава Военного комитета ЕС Кленси