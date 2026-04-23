Никто в Украине не пойдет на то, чтобы признать потерю хотя бы миллиметра нашей территории, - Буданов

Глава ОП Кирилл Буданов заявил, что Украина считает США стратегическим союзником.

Об этом он сказал во время Киевского форума по безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"Я надеюсь, что они так же смотрят на нас", - отметил глава Офиса Президента.

Буданов заявил, что в настоящее время операция США в Иране влияет на переговоры по войне в Украине.

В то же время Украина ждет Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киеве, добавил генерал.

Читайте также: Каллас предостерегла от территориальных уступок Украины: подход США неправильный, это ловушка

"Стремление к миру - это здравый смысл, а не проявление слабости. ... Условия достижения мира могут быть совершенно разными. Никто, думаю, в Украине не пойдет на то, чтобы признать потерю даже миллиметра нашей территории. В этом я абсолютно уверен", - считает он.

Переговорный процесс может достичь или не достичь своей цели, сказал Буданов.

"Это тоже нормальная ситуация. Мы готовы к любому развитию событий. Если будем сильными, это даст нам, как говорится, маневр в этой ситуации. Если будем слабыми, нам будут диктовать условия.

Со слабыми никто в мире не будет иметь дела, и никакое международное право здесь не сработает", - подытожил глава ОП.

Читайте: Украина воюет не только за территории. Это война за ценности и суверенитет, -принц Гарри

Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Читайте: Украина точно не проиграет в войне, но если снизить темпы - будут риски, - Буданов