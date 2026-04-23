Киевский форум по безопасности
1 504 26

Никто в Украине не пойдет на то, чтобы признать потерю хотя бы миллиметра нашей территории, - Буданов

Буданов прокомментировал территориальные уступки

Глава ОП Кирилл Буданов заявил, что Украина считает США стратегическим союзником.

Об этом он сказал во время Киевского форума по безопасности, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Я надеюсь, что они так же смотрят на нас", - отметил глава Офиса Президента.

Буданов заявил, что в настоящее время операция США в Иране влияет на переговоры по войне в Украине.

В то же время Украина ждет Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киеве, добавил генерал.

"Стремление к миру - это здравый смысл, а не проявление слабости. ... Условия достижения мира могут быть совершенно разными. Никто, думаю, в Украине не пойдет на то, чтобы признать потерю даже миллиметра нашей территории. В этом я абсолютно уверен", - считает он.

Переговорный процесс может достичь или не достичь своей цели, сказал Буданов.

"Это тоже нормальная ситуация. Мы готовы к любому развитию событий. Если будем сильными, это даст нам, как говорится, маневр в этой ситуации. Если будем слабыми, нам будут диктовать условия. 

Со слабыми никто в мире не будет иметь дела, и никакое международное право здесь не сработает", - подытожил глава ОП.

Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума по безопасности.

Автор: 

Буданов Кирилл (577) территориальная целостность (374) Киевский форум по безопасности (158)
Топ комментарии
+8
Скільки переживань за міліметри територій.
Ще б так само переживали за кожне потенційно втрачене життя, то було б непогане комбо, а так...
23.04.2026 14:46 Ответить
23.04.2026 14:46 Ответить
+7
А в Буданова є якась власна, конкретна стратегія закінчення війни? Окрім стратегії останніх 5 років, де росія поступово просувається, а Україна просто воює на європейський кредит.
23.04.2026 14:48 Ответить
23.04.2026 14:48 Ответить
+6
Оманщина, зобов'язує зеленського і далі кабміндічити на шкоду України, на 8 році ???
22квітня 2026, 11:54 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...
7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
23.04.2026 14:48 Ответить
23.04.2026 14:48 Ответить
Сповідь ТЦК: скільки мобілізованих бракує владі щоб відтягти політичне рішення https://www.youtube.com/watch?v=em9m5O5qy6E
23.04.2026 14:37 Ответить
23.04.2026 14:37 Ответить
На каналі є ще відео під назвою "Кінець проекту Україна. Укрботи на захист штурмовиих полків. Валять ТЦК -останніх захисників проекту".
23.04.2026 14:44 Ответить
23.04.2026 14:44 Ответить
Скільки переживань за міліметри територій.
Ще б так само переживали за кожне потенційно втрачене життя, то було б непогане комбо, а так...
показать весь комментарий
23.04.2026 14:46 Ответить
199 днів Захисники України боронили державу, яка їм так-сяк допомагала??
https://censor.net/ua/resonance/3612004/biyitsi-128-ovmbr-provely-199-dniv-na-pozytsiyah
23.04.2026 14:50 Ответить
23.04.2026 14:50 Ответить
то, що відбувається з життям на окупованих територіях свідчить наглядно про цінність збереження і захисту кожного мілліметру укр.землі
23.04.2026 15:07 Ответить
23.04.2026 15:07 Ответить
Може віддамо твоє село, бо воно разом з тобою для України нецінне.
23.04.2026 15:14 Ответить
23.04.2026 15:14 Ответить
Барину своему об этом расскажи
23.04.2026 15:27 Ответить
23.04.2026 15:27 Ответить
А втрачати і не визнавати можна?
23.04.2026 14:48 Ответить
23.04.2026 14:48 Ответить
Оманщина, зобов'язує зеленського і далі кабміндічити на шкоду України, на 8 році ???
22квітня 2026, 11:54 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...
7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
показать весь комментарий
23.04.2026 14:48 Ответить
А в Буданова є якась власна, конкретна стратегія закінчення війни? Окрім стратегії останніх 5 років, де росія поступово просувається, а Україна просто воює на європейський кредит.
показать весь комментарий
23.04.2026 14:48 Ответить
нема.
23.04.2026 14:53 Ответить
23.04.2026 14:53 Ответить
війна може скінчитися лише через силу = розбудові власного ВПК, вдосконалення процессу мобілізації і навчання + допомога партнерів і це всім зрозуміло = це козирні карти України
23.04.2026 15:10 Ответить
23.04.2026 15:10 Ответить
після звільнення пана генерала батька залужного, корий зупинив та відкинув підарів, та призначення холуя сирського, ми виключно відступаємо та втрачаємо території і людей!!!!

якось у ну всіх змістилося сприйняття, глава оп!!!!
це ніхто, від слова зовсім!!!!
це, призначений чиновник з вузькими правами, без будь яких конституційних повноважень!!!!!!!!
чи, андрєй барісовіч протоптав тропу, що нє зарастьот???
23.04.2026 14:49 Ответить
23.04.2026 14:49 Ответить
от якби да каби саме тоді бай і європейці підсуєтилися б з поставками зброї, то і війна б закінчилась...
а вони злякалися ядерного жупела, якім став розмахувати пу, терплячи нищивну поразку на полі бою...
і дядько сем як завжди став рятувати расєю, лякаючись її розпаду, а також запасів ЯЗ, які незвісно кому дісталися б... = замість рішучих дій(
23.04.2026 15:14 Ответить
23.04.2026 15:14 Ответить
справа геть у іншому!
коли вступаєш у бійку, розраховуй виключно на себе!
дякуємо буржуям за все, що роблять для нас!
але ж, у української юдовлади були геть інші плани!!!!
у української юдовлади були геть інші плани!!!!

страшилку про ядерну лякалку залиште для ситих пристаркуватих сусідів бюргерів!!!!
у всіх до одного кацапських чинуш родини жирують у ненависному натє.
все їхне майно та майбутнє родин у ненависному натє.
23.04.2026 15:25 Ответить
23.04.2026 15:25 Ответить
Обмін територіями вже був у Золотому, але зелені роблять вигляд, що такого не було...
23.04.2026 14:50 Ответить
23.04.2026 14:50 Ответить
"Це теж нормальна ситуація. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Якщо будемо сильними, це дасть нам, як то кажуть, маневр у цій ситуації. Якщо будемо слабкими, нам будуть диктувати умови.

Зі слабкими ніхто у світі справи мати не буде, і ніяке міжнародне право тут не спрацює", - підсумував глава ОП. КОНСТАНТАЦІЯ РЕАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ "ЗЕЛЕНИХ ЗРАДНИКІВ" .ЯКІ ДОВЕЛИ УКРАЇНУ ДО ТОГО.СТАНУ ЗА КОТРОГО УКРАЇНІ ДИКТУЮТЬ УМОВИ ВСІ,КОМУ ОХОТА,МАДЯРИ,СЛОВАКИ.ЄС .США.КУЙЛО.І Т.Д І Т.П
23.04.2026 14:52 Ответить
23.04.2026 14:52 Ответить
буданга це суцiльна манiпуляцiя для дурнiв.
23.04.2026 14:56 Ответить
23.04.2026 14:56 Ответить
Всі хто проти віддавти міліметри 😤- вишукавані в колону добровольців під ТЦК💪
Ви можете оцінити масштаби, наскільки їх багато, якщо будете походити повз😮
Спойлер:
черга аж за горизонт!!!👓
23.04.2026 14:56 Ответить
23.04.2026 14:56 Ответить
Так для чого було здавати кілометри української землі в 22 році, щоб зараз класти тисячі солдатів за мм землі. Якась хвора логіка.
23.04.2026 15:00 Ответить
23.04.2026 15:00 Ответить
кримська кава -2 чи вже 4?
23.04.2026 15:00 Ответить
23.04.2026 15:00 Ответить
питання окупованих територiй, а саме повернення, ляже на плечi онукам при правильнiй держ. полiтицi i вихованню. Зараз задача зупинити фронт, унеможливити будь яке просування. Потiм пiдпишуть припинення вогню. Потiм по обидвi сторони створять максильне вогневе ураження. Военний стан залишать. Потiм розгорнуть якихоть миротворцiв...i почне формуватися полiтика виходячи iз нових реалiй.
23.04.2026 15:08 Ответить
23.04.2026 15:08 Ответить
схоже саме так і буде... і то краще, ніж зараз... пу не вічний, а санкції будуть душити рашистську економіку...
23.04.2026 15:17 Ответить
23.04.2026 15:17 Ответить
Не забудь штангенциркуль при собі мати.
23.04.2026 15:22 Ответить
23.04.2026 15:22 Ответить
Так переживали за міліметри так переживали що після вторгення віддали оркам Каховку, Енергодар, заес, Маріуполь? Цинічні зелені брехуни.
23.04.2026 15:34 Ответить
23.04.2026 15:34 Ответить
 
 