Никто в Украине не пойдет на то, чтобы признать потерю хотя бы миллиметра нашей территории, - Буданов
Глава ОП Кирилл Буданов заявил, что Украина считает США стратегическим союзником.
Об этом он сказал во время Киевского форума по безопасности, передает Цензор.НЕТ.
"Я надеюсь, что они так же смотрят на нас", - отметил глава Офиса Президента.
Буданов заявил, что в настоящее время операция США в Иране влияет на переговоры по войне в Украине.
В то же время Украина ждет Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киеве, добавил генерал.
"Стремление к миру - это здравый смысл, а не проявление слабости. ... Условия достижения мира могут быть совершенно разными. Никто, думаю, в Украине не пойдет на то, чтобы признать потерю даже миллиметра нашей территории. В этом я абсолютно уверен", - считает он.
Переговорный процесс может достичь или не достичь своей цели, сказал Буданов.
"Это тоже нормальная ситуация. Мы готовы к любому развитию событий. Если будем сильными, это даст нам, как говорится, маневр в этой ситуации. Если будем слабыми, нам будут диктовать условия.
Со слабыми никто в мире не будет иметь дела, и никакое международное право здесь не сработает", - подытожил глава ОП.
Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.
Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума по безопасности.
Ще б так само переживали за кожне потенційно втрачене життя, то було б непогане комбо, а так...
22квітня 2026, 11:54 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...
7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
якось у ну всіх змістилося сприйняття, глава оп!!!!
це ніхто, від слова зовсім!!!!
це, призначений чиновник з вузькими правами, без будь яких конституційних повноважень!!!!!!!!
чи, андрєй барісовіч протоптав тропу, що нє зарастьот???
а вони злякалися ядерного жупела, якім став розмахувати пу, терплячи нищивну поразку на полі бою...
і дядько сем як завжди став рятувати расєю, лякаючись її розпаду, а також запасів ЯЗ, які незвісно кому дісталися б... = замість рішучих дій(
коли вступаєш у бійку, розраховуй виключно на себе!
дякуємо буржуям за все, що роблять для нас!
але ж, у української юдовлади були геть інші плани!!!!
страшилку про ядерну лякалку залиште для ситих пристаркуватих сусідів бюргерів!!!!
у всіх до одного кацапських чинуш родини жирують у ненависному натє.
все їхне майно та майбутнє родин у ненависному натє.
Зі слабкими ніхто у світі справи мати не буде, і ніяке міжнародне право тут не спрацює", - підсумував глава ОП. КОНСТАНТАЦІЯ РЕАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ "ЗЕЛЕНИХ ЗРАДНИКІВ" .ЯКІ ДОВЕЛИ УКРАЇНУ ДО ТОГО.СТАНУ ЗА КОТРОГО УКРАЇНІ ДИКТУЮТЬ УМОВИ ВСІ,КОМУ ОХОТА,МАДЯРИ,СЛОВАКИ.ЄС .США.КУЙЛО.І Т.Д І Т.П
