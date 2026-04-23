Украина точно не проиграет в войне, но если снизить темпы - будут риски, - Буданов

Украина не должна сбавлять обороты в противостоянии российской агрессии. Для этого необходим постоянный технологический прогресс.

Об этом заявил глава Офиса Президента Кирилл Буданов во время 18-го ежегодного Киевского форума по безопасности, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Подробности

По мнению Буданова, Украина точно не проиграет в войне.

"Но еще раз говорю, если мы остановимся или снизим свои темпы - здесь есть риски", - подчеркнул генерал.

По его словам, как Украина, так и Россия, бьют рекорды в этой войне. Силы обороны - по количеству и типам применяемой техники.

В то же время Буданов отметил, что если не будет достигнут определенный технологический прогресс, то эффективность достижения целей будет падать в геометрической прогрессии.

Поэтому нужен технологический скачок.

"То есть технологии искусственного интеллекта и новые технологии передачи сигнала в управление. Потому что с теми, что есть, я считаю, как мы, так и россияне уже достигли своего максимума. Дальше (развиваться. - Ред.) можно только количественно, но это не решит вопрос", - добавил глава Офиса Президента.

Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

