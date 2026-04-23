Новости Киевский форум по безопасности
Украина точно не проиграет в войне, но если снизить темпы - будут риски, - Буданов

Буданов сделал заявление о ходе войны: что известно?

Украина не должна сбавлять обороты в противостоянии российской агрессии. Для этого необходим постоянный технологический прогресс.

Об этом заявил глава Офиса Президента Кирилл Буданов во время 18-го ежегодного Киевского форума по безопасности, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По мнению Буданова, Украина точно не проиграет в войне.

"Но еще раз говорю, если мы остановимся или снизим свои темпы - здесь есть риски", - подчеркнул генерал.

По его словам, как Украина, так и Россия, бьют рекорды в этой войне. Силы обороны - по количеству и типам применяемой техники.

В то же время Буданов отметил, что если не будет достигнут определенный технологический прогресс, то эффективность достижения целей будет падать в геометрической прогрессии.

Поэтому нужен технологический скачок.

"То есть технологии искусственного интеллекта и новые технологии передачи сигнала в управление. Потому что с теми, что есть, я считаю, как мы, так и россияне уже достигли своего максимума. Дальше (развиваться. - Ред.) можно только количественно, но это не решит вопрос", - добавил глава Офиса Президента.

Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума по безопасности.

447 млн грн збитків для "Укренерго": викрито схему маніпуляції з електроенергією. ФОТОрепортаж

Викрито схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго", що діяла протягом 2022-2024 років.

Про це https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/831 повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3611984
Будав теж про не знає, як і свиридено з міндічем і миловановим та ОЗУ кабміндічів!!!??.
23.04.2026 13:54 Ответить
Місія нездійсненна
23.04.2026 13:56 Ответить
Щось воно таке ж вумне, як і зєльонкін.
23.04.2026 13:54 Ответить
Щось воно таке ж вумне, як і зєльонкін.
23.04.2026 13:54 Ответить
Мабуть баба Ванга з ним зв'язалася, або Ностердамус на зв'язок вийшов. На потужного не наважилися, от і передали через Буданова
23.04.2026 14:03 Ответить
447 млн грн збитків для "Укренерго": викрито схему маніпуляції з електроенергією. ФОТОрепортаж

Викрито схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго", що діяла протягом 2022-2024 років.

Про це https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/831 повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3611984
Будав теж про не знає, як і свиридено з міндічем і миловановим та ОЗУ кабміндічів!!!??.
23.04.2026 13:54 Ответить
Всі вони все добре знають. А якщо триндітимуть що не знають, значить вони некомпетентні нікчеми і мають звільнити свої посади та піти під суд.
23.04.2026 14:03 Ответить
Не розкрадете гроші Заходу - той стрибнем
23.04.2026 13:54 Ответить
Місія нездійсненна
23.04.2026 13:56 Ответить
Як це?
23.04.2026 14:04 Ответить
Чиновники вже напоготові!
23.04.2026 14:05 Ответить
Якщо зменшити потужність кавоварки,то на шезлонгі в Ялті буде не дуже комфортно лежати.
23.04.2026 13:55 Ответить
Мабудь з Ялти каже
23.04.2026 13:57 Ответить
Ага, ага - пам'ятаємо
23.04.2026 14:03 Ответить
так не зменьшуйте темп а зменьшуйте мобілізаційний вік та скасовуйте відстрочки студентам старше 25и років! ви плять дідами війну виграти хочете? хто і якою сракою додумався встановити мобілізаційний вік с 25и до 60и!подивіться на Британію часів другої світової! мобілізаційний вік 18-51! зеля під черчиля косить то хай і воює як черчіль!
23.04.2026 14:07 Ответить
Як воно воюється з урядового кварталу, мабуть добре стабільно і спокійно? А як кава в Криму? Скільки ракет ще зосталося?а що в омані прописано, які території?
23.04.2026 14:13 Ответить
Який може бути темп хворими дідами 50+ 🤦зелені ідіоти, навіть в совку 50+ вже стримувалися і набирали молодь.
23.04.2026 14:16 Ответить
Тут он прав. Они как медведь на велосипеде. Если остановятся, *********, мало не покажется.
23.04.2026 14:21 Ответить
Дорвався таки до прямого ....ефіру! Він точно не з блогерів прийшов у розвідку??? Може "лаври" Стерненко не дають спокою?
23.04.2026 14:36 Ответить
 
 