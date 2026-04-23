Україна точно не програє у війні, але якщо зменшити темпи - будуть ризики, - Буданов
Україна має не зменшувати темпи у протистоянні російській агресії. Для цього необхідний постійний технологічний прогрес.
Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов під час 18-го щорічного Київського Безпекового Форуму, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
На думку Буданова, Україна точно не програє у війні.
"Але ще раз кажу, якщо ми зупинимося чи зменшимо свої темпи - тут є ризики", - наголосив генерал.
За його словами, як Україна, так і Росія, б'ють рекорди у цій війні. Сили оборони - за кількістю й типами застосовуваної техніки.
Водночас Буданов зауважив, що якщо не буде зроблено певного технологічного прогресу, то ефективність досягнення цілей падатиме в геометричній прогресії.
Тому потрібен технологічний стрибок.
"Тобто технології штучного інтелекту і нові технології передачі сигналу в управління. Бо з тими, які є, я вважаю, як ми, так і росіяни вже досягли свого максимуму. Далі (розвиватися. - Ред.) можна лише кількісно, але це не вирішить питання", - додав очільник Офісу Президента .
Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", - головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.
Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського Безпекового Форуму.
