Україна точно не програє у війні, але якщо зменшити темпи - будуть ризики, - Буданов

Буданов зробив заяву про хід війни: що відомо?

Україна має не зменшувати темпи у протистоянні російській агресії. Для цього необхідний постійний технологічний прогрес.

Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов під час 18-го щорічного Київського Безпекового Форуму.

Подробиці

На думку Буданова, Україна точно не програє у війні.

"Але ще раз кажу, якщо ми зупинимося чи зменшимо свої темпи - тут є ризики", - наголосив генерал.

За його словами, як Україна, так і Росія, б'ють рекорди у цій війні. Сили оборони - за кількістю й типами застосовуваної техніки.

Водночас Буданов зауважив, що якщо не буде зроблено певного технологічного прогресу, то ефективність досягнення цілей падатиме в геометричній прогресії.

Тому потрібен технологічний стрибок.

"Тобто технології штучного інтелекту і нові технології передачі сигналу в управління. Бо з тими, які є, я вважаю, як ми, так і росіяни вже досягли свого максимуму. Далі (розвиватися. - Ред.) можна лише кількісно, але це не вирішить питання", - додав очільник Офісу Президента .

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", - головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського Безпекового Форуму.

Топ коментарі
447 млн грн збитків для "Укренерго": викрито схему маніпуляції з електроенергією. ФОТОрепортаж

Викрито схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго", що діяла протягом 2022-2024 років.

Про це https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/831 повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3611984
Будав теж про не знає, як і свиридено з міндічем і миловановим та ОЗУ кабміндічів!!!??.
23.04.2026 13:54 Відповісти
Щось воно таке ж вумне, як і зєльонкін.
23.04.2026 13:54 Відповісти
Не розкрадете гроші Заходу - той стрибнем
23.04.2026 13:54 Відповісти
Щось воно таке ж вумне, як і зєльонкін.
23.04.2026 13:54 Відповісти
Мабуть баба Ванга з ним зв'язалася, або Ностердамус на зв'язок вийшов. На потужного не наважилися, от і передали через Буданова
23.04.2026 14:03 Відповісти
Будав теж про не знає, як і свиридено з міндічем і миловановим та ОЗУ кабміндічів!!!??.
23.04.2026 13:54 Відповісти
Всі вони все добре знають. А якщо триндітимуть що не знають, значить вони некомпетентні нікчеми і мають звільнити свої посади та піти під суд.
23.04.2026 14:03 Відповісти
Не розкрадете гроші Заходу - той стрибнем
23.04.2026 13:54 Відповісти
Місія нездійсненна
23.04.2026 13:56 Відповісти
Як це?
23.04.2026 14:04 Відповісти
Чиновники вже напоготові!
23.04.2026 14:05 Відповісти
Якщо зменшити потужність кавоварки,то на шезлонгі в Ялті буде не дуже комфортно лежати.
23.04.2026 13:55 Відповісти
Мабудь з Ялти каже
23.04.2026 13:57 Відповісти
Ага, ага - пам'ятаємо
23.04.2026 14:03 Відповісти
так не зменьшуйте темп а зменьшуйте мобілізаційний вік та скасовуйте відстрочки студентам старше 25и років! ви плять дідами війну виграти хочете? хто і якою сракою додумався встановити мобілізаційний вік с 25и до 60и!подивіться на Британію часів другої світової! мобілізаційний вік 18-51! зеля під черчиля косить то хай і воює як черчіль!
23.04.2026 14:07 Відповісти
Як воно воюється з урядового кварталу, мабуть добре стабільно і спокійно? А як кава в Криму? Скільки ракет ще зосталося?а що в омані прописано, які території?
23.04.2026 14:13 Відповісти
Який може бути темп хворими дідами 50+ 🤦зелені ідіоти, навіть в совку 50+ вже стримувалися і набирали молодь.
23.04.2026 14:16 Відповісти
Тут он прав. Они как медведь на велосипеде. Если остановятся, *********, мало не покажется.
23.04.2026 14:21 Відповісти
Дорвався таки до прямого ....ефіру! Він точно не з блогерів прийшов у розвідку??? Може "лаври" Стерненко не дають спокою?
23.04.2026 14:36 Відповісти
 
 