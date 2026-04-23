Український ОПК має унікальне вікно можливостей на глобальному ринку, - Буданов

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс отримав унікальне вікно можливостей для виходу на глобальний ринок завдяки досвіду та технологіям, які вже стали впізнаваними у світі.

Про це голова ОП розповів у дописі за підсумками виступу на Defense Tech Export Forum, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, нинішній статус українського ОПК як "світового бренду" не є гарантованим у довгостроковій перспективі, тому важливо використати наявні можливості для закріплення позицій.

"Український оборонно-промисловий комплекс сьогодні перебуває у точці, де наш досвід та технології стали світовим брендом. Але цей статус не буде вічним. У нас є унікальне вікно можливостей, щоб зайняти свою нішу на глобальному ринку", - підкреслив Буданов.

Водночас він наголосив, що в умовах війни експорт озброєнь має залишатися обмеженим.

"Вільний продаж зброї в умовах гарячої фази війни неможливий. Цього не зрозуміють ані наші військові на передовій, ані західні партнери, у яких ми самі просимо озброєння", - зазначив Кирило Буданов.

Він додав, що продавати можна лише продукцію, яка є у достатньому надлишку або вже майже не використовується на фронті, але має попит на інших ринках.

"Вважаю, що вільно продавати можна лише те, що є у достатньому надлишку, як-от морські дрони. Також можемо експортувати зброю, яка вже майже не застосовується у нашій війні, але цілком затребувана в країнах Азії чи Африки. Це, приміром, деякі далекобійні БПЛА чи ранні моделі FPV-дронів", - наголосив керівник ОП.

Кирило Буданов також наголосив, що майбутнє українського ОПК - у технологічній перевазі і що він закликав виробників уже зараз зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту і створенні власних систем управління як ключової умови збереження позицій у сфері безпілотних технологій.

Топ коментарі
Цей вумний чувак очолював ГУР
22.04.2026 21:16 Відповісти
Це зрозуміло. Але чому діють по іншому?
22.04.2026 21:42 Відповісти
Це розуміють і школярі України з 2014 року, а не тільки особи з Урядового кварталу та їх помічники від зрадників України!!!!
22.04.2026 21:13 Відповісти
фламінгів ?

та продавайте усі ))
22.04.2026 21:08 Відповісти
Все нельзя. 5-6 понадобятся для мощных видосов. Ниче, скоро FP баллистические подгонит. Не имеющие цены и аналогов, само собой.
22.04.2026 21:12 Відповісти
А ще шаленим попитом у світі будуть користуватися браковані міни.
Це була найпотужніша реклама українського ОПК!
23.04.2026 14:30 Відповісти
Так зєля ж сам почав триндіти за експорт.
22.04.2026 21:10 Відповісти
Той придурок кожного дня щось видає,що і на голову не налазить
22.04.2026 21:14 Відповісти
В в стадії холодної фази теж?
22.04.2026 21:12 Відповісти
Ніфіга собі яку зробив заву .Він бухає чи під наркотою і інколи наступає просвітлення?Вроді очевидні речі,а йому тільки дійшло
22.04.2026 21:13 Відповісти
І кандидат у *********** мєжду прочім
22.04.2026 21:19 Відповісти
Була колись і баба дівкою!!! По справам оцінюють людей, а не за словами!!
Обяцяв пан, що кожуха дасть …але зимою, і слово його гріє…
22.04.2026 21:25 Відповісти
Він не вумний він хитрий , про запас ракет розказував колись
22.04.2026 21:41 Відповісти
вимушені обмежитись маленькими продажами!
22.04.2026 21:19 Відповісти
Він має тут рацію, хоча і підлобузник !
22.04.2026 22:14 Відповісти
Жадібні мерзотні тварини. Ну очевидно, якщо хтось дуже захоче, він продасть ворогу будь-що через захищені мережі, анонімно, і запаковане в архів з ключем довжиною xxxxxxxxx. Тобто ця теза про ворога брехня. Друге це авторське право і патент на розробки, де воно у нас? З якого дива ви вирішили, що можете просто привласнювати чиюсь працю і перепродувати так, начебто воно ваше?
22.04.2026 22:46 Відповісти
Скрупульозно пiдмiчено.
22.04.2026 23:22 Відповісти
Б-бізнес по смарагдовому, гірше ніж в 90 х , і набагато гірше ніж проросійський яник, в порівнянні з цим зеленим кублом він бомжара біля сміттєвих баків.
23.04.2026 14:31 Відповісти
Можу повідомити Буданова, який тепер займає посаду голови в Офісі, яким керує Єрмак, МОЖЛИВИЙ! Для Зельоних нема ні писаних, ні моральних правил!
22.04.2026 22:51 Відповісти
Дальнобойные бпла не нужны. И правильно. А нахрен они нужны? Что с ними делать? Ржавеют только)
22.04.2026 23:12 Відповісти
"...можливий продаж лише тієї зброї, яка є в України у надлишку, як-от морські дрони",- i на.уя ото понти клеiти стосовно нiззя... Зебiли невилiковнi до" аля-асфальтових" справ. А чого б не перенаправляти надлишковi грошi не на надлишок тих морських дронiв, а на викорiнення ракетноi недостатностi? Цi зебiли менi нагадують радянських початкiвцiв у переведеннi на когось стрiлок. .iдори мокродупi.
22.04.2026 23:21 Відповісти
Хуцпаті зелені гімнюки!! Виж самі волали два роки, що буде експорт "надлишків"!!!
При тому що ігнорували потреби армії, тим самим не роблячи великих замовлень !!
23.04.2026 00:31 Відповісти
Це не українці а звичайні жиди на жаль які заробляють на всьому навіть на добових поставках! Це мабуть гірше ніж за Сомалі
23.04.2026 14:24 Відповісти
Завхозы , как всегда вещают о вещах, недостижимых для их компетенции.
23.04.2026 01:03 Відповісти
Що це за біполярна у буданги?! То не хоче продавати то хоче.
23.04.2026 14:20 Відповісти
отакої!
в минулому патужний флаговтик, а зараз начальник унітазів та прибиральниць, афігітєльний міжнародний торговець зброєю?
23.04.2026 14:30 Відповісти
Крім гасел поки що нічого і не видно, та, певно, і не буде.
Місцеві "кровосісі" задавлять у зародку.
23.04.2026 14:30 Відповісти
Він нічого не зберався робити доброго для України.
23.04.2026 15:10 Відповісти
к - там зайве. а так да, зєліне оп, має унікальні можливості повсюди. і на сьогодні це найбагатше приватне корупційне угрупування на глобальному ринку!
23.04.2026 14:35 Відповісти
Вчора говорив що жодну зброю не продасть поки йде війна.
23.04.2026 14:51 Відповісти
Вже в цього хенерала починають ручки свербіти від майбутніх гешефтів. Стає питання до цього упира, ти вже забезпечив ЗСУ всім необхідним, що так швидко хочеш добратися до мородерства?
23.04.2026 15:09 Відповісти
 
 