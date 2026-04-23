Український ОПК має унікальне вікно можливостей на глобальному ринку, - Буданов
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс отримав унікальне вікно можливостей для виходу на глобальний ринок завдяки досвіду та технологіям, які вже стали впізнаваними у світі.
Про це голова ОП розповів у дописі за підсумками виступу на Defense Tech Export Forum, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, нинішній статус українського ОПК як "світового бренду" не є гарантованим у довгостроковій перспективі, тому важливо використати наявні можливості для закріплення позицій.
"Український оборонно-промисловий комплекс сьогодні перебуває у точці, де наш досвід та технології стали світовим брендом. Але цей статус не буде вічним. У нас є унікальне вікно можливостей, щоб зайняти свою нішу на глобальному ринку", - підкреслив Буданов.
Водночас він наголосив, що в умовах війни експорт озброєнь має залишатися обмеженим.
"Вільний продаж зброї в умовах гарячої фази війни неможливий. Цього не зрозуміють ані наші військові на передовій, ані західні партнери, у яких ми самі просимо озброєння", - зазначив Кирило Буданов.
Він додав, що продавати можна лише продукцію, яка є у достатньому надлишку або вже майже не використовується на фронті, але має попит на інших ринках.
"Вважаю, що вільно продавати можна лише те, що є у достатньому надлишку, як-от морські дрони. Також можемо експортувати зброю, яка вже майже не застосовується у нашій війні, але цілком затребувана в країнах Азії чи Африки. Це, приміром, деякі далекобійні БПЛА чи ранні моделі FPV-дронів", - наголосив керівник ОП.
Кирило Буданов також наголосив, що майбутнє українського ОПК - у технологічній перевазі і що він закликав виробників уже зараз зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту і створенні власних систем управління як ключової умови збереження позицій у сфері безпілотних технологій.
та продавайте усі ))
Це була найпотужніша реклама українського ОПК!
Обяцяв пан, що кожуха дасть …але зимою, і слово його гріє…
При тому що ігнорували потреби армії, тим самим не роблячи великих замовлень !!
в минулому патужний флаговтик, а зараз начальник унітазів та прибиральниць, афігітєльний міжнародний торговець зброєю?
Місцеві "кровосісі" задавлять у зародку.