Буданов оцінив ситуацію на полі бою: Стратегічно – лінія фронту застигла

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про стабілізацію лінії фронту на стратегічному рівні.

Про це він розповів в інтерв'ю молдовському ресурсу "Маленькая Страна", передає Цензор.НЕТ.

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Яка ситуація на полі бою?

"Я б сказав, що зараз ми перебуваємо в ситуації, коли в стратегічному плані лінія фронту застигла. Є тактичні пересування з обох боків, але вони ні на що не впливають", - пояснив Буданов.

За його словами, нинішнє становище "дещо нагадує" ситуацію 2023 року. Водночас екскерівник ГУР не уточнив, що саме він має на увазі.

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Зеленський про фронт

Нинішню ситуацію на полі бою увечері 17 квітня прокоментував президент Володимир Зеленський. Після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського він заявив, що росіянам не вдається перехопити ініціативу на фронті.

Наприкінці березня президент Володимир Зеленський повідомив, що РФ заявляє США, нібито вона зможе захопити решту Донбасу за два місяці.

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