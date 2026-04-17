УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7673 відвідувача онлайн
Новини Ситуація на фронті
3 809 42

Буданов оцінив ситуацію на полі бою: Стратегічно – лінія фронту застигла

ЗСУ

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про стабілізацію лінії фронту на стратегічному рівні.

Про це він розповів в інтерв'ю молдовському ресурсу "Маленькая Страна", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Яка ситуація на полі бою?

"Я б сказав, що зараз ми перебуваємо в ситуації, коли в стратегічному плані лінія фронту застигла. Є тактичні пересування з обох боків, але вони ні на що не впливають", - пояснив Буданов.

За його словами, нинішнє становище "дещо нагадує" ситуацію 2023 року. Водночас екскерівник ГУР не уточнив, що саме він має на увазі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті зафіксовано 40 боєзіткнень, половина з них - на Костянтинівському та Покровському напрямках, - Генштаб

Зеленський про фронт

  • Нинішню ситуацію на полі бою увечері 17 квітня прокоментував президент Володимир Зеленський. Після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського він заявив, що росіянам не вдається перехопити ініціативу на фронті.
  • Наприкінці березня президент Володимир Зеленський повідомив, що РФ заявляє США, нібито вона зможе захопити решту Донбасу за два місяці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріли цивільних міст України не є темою переговорів з РФ: А кого це цікавить? - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (651) бойові дії (6147) війна в Україні (8797)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
застигла лінія фронту ... а втрати України також застигли, муданов ?
показати весь коментар
17.04.2026 22:58 Відповісти
+12
Сирок просто звик до м'ясних штурмів за 4 роки, так сказати ввійшов в кураж, якщо серьозно то усувати цього кацапа треба , він ще наробить бід своїми м'ясними супергеніальними операціями в унісон з 4 разовим
показати весь коментар
17.04.2026 23:28 Відповісти
+11
Так лінія фронту застигла а якого тоді продовжують бусифікувати людей?!😡ввійшли в кураж?
показати весь коментар
17.04.2026 23:00 Відповісти

Завантаження...

 
 