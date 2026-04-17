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Буданов оцінив ситуацію на полі бою: Стратегічно – лінія фронту застигла
Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про стабілізацію лінії фронту на стратегічному рівні.
Про це він розповів в інтерв'ю молдовському ресурсу "Маленькая Страна", передає Цензор.НЕТ.
Яка ситуація на полі бою?
"Я б сказав, що зараз ми перебуваємо в ситуації, коли в стратегічному плані лінія фронту застигла. Є тактичні пересування з обох боків, але вони ні на що не впливають", - пояснив Буданов.
За його словами, нинішнє становище "дещо нагадує" ситуацію 2023 року. Водночас екскерівник ГУР не уточнив, що саме він має на увазі.
Зеленський про фронт
- Нинішню ситуацію на полі бою увечері 17 квітня прокоментував президент Володимир Зеленський. Після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського він заявив, що росіянам не вдається перехопити ініціативу на фронті.
- Наприкінці березня президент Володимир Зеленський повідомив, що РФ заявляє США, нібито вона зможе захопити решту Донбасу за два місяці.
Топ коментарі
+13 Alex Hood
показати весь коментар17.04.2026 22:58 Відповісти Посилання
+12 Sergey #606813
показати весь коментар17.04.2026 23:28 Відповісти Посилання
+11 Sergey #606813
показати весь коментар17.04.2026 23:00 Відповісти Посилання
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