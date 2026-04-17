На фронті зафіксовано 40 боєзіткнень, половина з них - на Костянтинівському та Покровському напрямках, - Генштаб

Від початку доби агресор 40 разів атакував позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 17 квітня, передає Цензор.НЕТ.

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Удар РФ по Україні

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів.

Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Іскрисківщина, Товстодубове, Бачівськ, Рогізне, Кореньок, Гірки, Сопич, Нова Гута, Волфине, Студенок.

На Чернігівщині – Хрінівка.

Авіаудару зазнала Яструбщина.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаударів, скинув п’ять авіабомб, здійснив 47 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Ситуація на Харківщині

На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в напрямку Петропавлівки.

Бої на сході

На Лиманському напрямку ворог двічі наступав в районі Греківки та у бік Лиману.

За даними Генштабу, на Слов’янському та Краматорському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

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На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Степанівка, Софіївка. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 10 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Муравка. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали шість ворожих атак у бік Калинівського та Олександрограда. Авіаційного удару зазнали Коломійці. Триває одне боєзіткнення.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали п’ять ворожих атак у бік населених пунктів Гуляйпільське, Зелене, Залізничне та в районі Гуляйполя. Один бій триває. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Копані, Рівне, Барвінівка, Любицьке.

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На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував в районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту.

Ситуація на інших ділянках фронту наразі не зазнала значних змін. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.