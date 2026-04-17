На фронті зафіксовано 40 боєзіткнень, половина з них - на Костянтинівському та Покровському напрямках, - Генштаб
Від початку доби агресор 40 разів атакував позиції Сил оборони.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 17 квітня, передає Цензор.НЕТ.
Удар РФ по Україні
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів.
- Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Іскрисківщина, Товстодубове, Бачівськ, Рогізне, Кореньок, Гірки, Сопич, Нова Гута, Волфине, Студенок.
- На Чернігівщині – Хрінівка.
Авіаудару зазнала Яструбщина.
Обстановка на півночі
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаударів, скинув п’ять авіабомб, здійснив 47 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
Ситуація на Харківщині
На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанських Хуторів.
На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в напрямку Петропавлівки.
Бої на сході
На Лиманському напрямку ворог двічі наступав в районі Греківки та у бік Лиману.
За даними Генштабу, на Слов’янському та Краматорському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Степанівка, Софіївка. Одне боєзіткнення триває.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 10 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Муравка. Одне боєзіткнення триває дотепер.
На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали шість ворожих атак у бік Калинівського та Олександрограда. Авіаційного удару зазнали Коломійці. Триває одне боєзіткнення.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали п’ять ворожих атак у бік населених пунктів Гуляйпільське, Зелене, Залізничне та в районі Гуляйполя. Один бій триває. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Копані, Рівне, Барвінівка, Любицьке.
На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував в районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ.
На Придніпровському напрямку ворог проводив дві марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту.
Ситуація на інших ділянках фронту наразі не зазнала значних змін. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль