На фронте зафиксировано 40 боевых столкновений, половина из них — на Константиновском и Покровском направлениях, — Генштаб
С начала суток агрессор 40 раз обстрелял позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 17 апреля, передает Цензор.НЕТ.
Удар РФ по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.
- Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Искрисковщина, Товстодубовое, Бачевск, Рогизно, Коренок, Горки, Сопич, Новая Гута, Волфино, Студенок.
- На Черниговщине – Хриновка.
Авиаудару подверглась Яструбщина.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиаудара, сбросил пять авиабомб, осуществил 47 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых – с применением реактивных систем залпового огня.
Ситуация на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Вовчанских Хуторов.
На Купянском направлении противник один раз пытался улучшить свое положение в направлении Петропавловки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении враг дважды наступал в районе Грековки и в сторону Лимана.
По данным Генштаба, на Славянском и Краматорском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.
На Константиновском направлении захватчики совершили 11 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр, Степановка, Софиевка. Одно боевое столкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 10 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Муравка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Александровском направлении наши защитники отразили шесть вражеских атак в сторону Калиновского и Александрограда. Авиационному удару подверглись Коломийцы. Продолжается одно боевое столкновение.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак в сторону населенных пунктов Гуляйпольское, Зеленое, Зализничное и в районе Гуляйполя. Один бой продолжается. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Копани, Ровно, Барвиновка, Любицкое.
На Ореховском направлении враг дважды атаковал в районах населенных пунктов Щербаки и Степногорск.
На Приднепровском направлении враг проводил две безуспешные штурмовые операции в направлении Антоновского моста.
Ситуация на других участках фронта пока не претерпела значительных изменений. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
