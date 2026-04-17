На Покровском направлении растет роль роботизированных систем, россияне переходят к тактике "просачивания", — бригада "Рубеж"

На фронте в районе Покровска в наземных операциях всё активнее используются роботы. Россияне усиливают тактику "просачивания".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал офицер батальона "Свобода" бригады НГУ "Рубеж" Андрей Ильенко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сейчас большая нагрузка на нашу беспилотную систему. Потому что нам нужно все время мониторить каждый куст, чтобы нигде кацап туда не пролез. Как только пролезает хотя бы несколько, это уже становится проблемой. Они где-то там скопятся в каком-то подвале разбитого дома, в какой-то яме. Уже потом довольно проблематично их оттуда выбивать", - отметил офицер батальона "Свобода".

Военный добавил, что сейчас очень большую роль начали играть наземные роботизированные комплексы. Без них не происходит ни одна важная операция.

"Все эвакуации тяжелораненых. Они происходили из красной зоны именно благодаря НРК. То есть все спасенные жизни благодаря НРК. Также благодаря НРК происходит большая часть обычной логистики", — констатировал Ильенко.

Что предшествовало?

За прошедшие сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Муравка, Удачное, Новоалександровка, Покровск, Молодецкое, Котлино.

