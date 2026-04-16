Стрелковые бои продолжаются в районе Гришино: враг пытается наступать и закрепиться в поселке, - ГВ "Схід"

В районе Гришино в Донецкой области ситуация остается напряженной: войска РФ пытаются развить наступление и закрепиться в поселке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал пресс-секретарь ГВ "Схід" майор Григорий Шаповал.

Ситуация возле Гришино

"Ситуация в районе Гришино остается напряженной. Противник пытается развить наступление и закрепиться в населенном пункте, действует небольшими пехотными группами. Продолжаются стрелковые бои", — рассказал пресс-секретарь.

Обстановка в Покровской агломерации

Он отметил, что захватчики пытаются усилить наступление в Покровской агломерации, нарастить количество штурмовой пехоты, применение дальнобойной артиллерии и дроновых подразделений.

"В Покровске Силы обороны продолжают сдерживать врага на северных окраинах. В южной части города россияне пытаются накопить технику и личный состав, рассчитывая создать условия для дальнейшего продвижения в северном направлении", - рассказал Шаповал.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Силы обороны выявляют и уничтожают цели, не позволяя оккупантам сформировать ударные группировки. Поражения наносятся как в Покровске, так и к югу от города.