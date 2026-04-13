Враг пытается усилить наступление в Покровской агломерации, - ГВ "Схід"
На Покровском направлении ситуация остается сложной. Захватчики пытаются усилить наступление в Покровской агломерации, увеличить количество штурмовой пехоты, а также применять дальнобойную артиллерию и подразделения беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".
Ситуация в Покровске
Как отмечается, несмотря на постоянное давление противника, наши подразделения продолжают удерживать позиции, в частности в северной части Покровска.
Наступление на Гришино
В условиях активного противодействия со стороны Сил обороны Украины враг замедлил продвижение и пытается активизироваться, в частности в направлении населенного пункта Гришино. Штурмовые группы, задействованные оккупантами, уничтожаются.
В целом, вчера на Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Затышок, Гришино, Покровск, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новопавловка.
В зоне ответственности группировки нашими подразделениями осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокирование вражеской логистики, проводятся поисково-ударные действия.
Активно работают дронные подразделения и артиллерия.
Ликвидация войск РФ
- Наши воины наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. В целом, по предварительным данным, в зоне ответственности ГВ "Схід" потери оккупантов остаются наибольшими - 329 захватчиков за прошедшие сутки.
- Уничтожено более 1860 БПЛА различных типов, уничтожено и повреждено 111 единиц другого вооружения и техники. В частности, уничтожены и повреждены РСЗО и 7 единиц другого артиллерийского вооружения, 61 единица автомобильного транспорта, 36 единиц специальной техники, поражено 45 укрытий.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что во время "перемирия" зафиксированы попытки россиян продвинуться в сторону Гришино небольшими пехотными группами.
